Kiertelin viikonlopulla käsityöyrittäjien joulumarkkinatapahtumassa. Ihastelin ja surin: niin paljon taitoa, kekseliäisyyttä, perinteisiä työtapoja, perinteitä jalostettuna, huikeaa osaamista – pöytä toisensa jälkeen! Suru tuli siitä, että tiedän monen yrittäjän taipaleen kaatuvan tähän jouluun.

Joulu on käsityöyrittäjien tärkein sesonki, jolla eletään pitkälle hiljaisen talven yli. Monien käsityöyrittäjien tärkeimmät myyntikanavat ovat erilaiset messut, tapahtumat ja myyjäiset – ja viime syksynä ne kaikki peruttiin.

Olimme kekseliäitä: nettimessuja järjestettiin useita, perustettiin Käsitöiden tavarataloketju ja tsempattiin toisiamme. Solidaarisuutta riitti ja ihmiset ostivat lahjaksi kotimaista käsityötä niin, että joulusta selvittiin.

Tätä uutta joulua ollaan odotettu koko vuosi. Syksyn messut loivat toivoa ja satsauksia ja investointeja joulumyyntiä varten uskaltautui tekemään. Sitten ”se jonka nimeä emme mainitse” iski taas jollain uudella aallolla ja variantilla.

Koronapassin ansiosta myyntitapahtumia voi tänä jouluna järjestää – se on hyvä juttu. Mietittiin optimistisesti keskenämme, että nyt kun on väljempää, ihmiset pystyvät paremmin tutkimaan antia kuin tungoksissa. Petyttiin. Solidaarisuus on kai loppu, kaikki ovat väsyneet ja keskellä käytävää ohivaeltavien ihmisten suusta kuuluu usein lause ”päätettiin, ettei tänä jouluna hankita mitään.”

Joulu on taas, joulu on taas ja käsityöläisen kattila taitaa olla pelkkää puuroa pitkälle kevääseen. Jos nyt ei sitten jonkun joulunihmeen kaupalla kuukausipalkallaan koko ajan ilman taloudellisia ahdistuksia porskuttaneet päätä kuitenkin hankkia edes jotain pientä. Jos näin päätätte, hankkikaa se käsityöyrittäjältä.

Tapahtumia ja pop up-kauppoja ennen joulua on vielä ympäri Suomen ja useita.

Rile Norberg

käsityöyrittäjä, Ullakko-tuotteet, Lapinjärvi