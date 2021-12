Lapsen vakava sairastuminen maksaa, se on usein yllätys perheelle

Yliopistosairaaloiden sijainti kaukana kotoa tarkoittaa, että maksettavaksi voi tulla majoitus-, matka- ja pysäköintikuluja kuukausien ajan.

Lapsen vakava sairastuminen kohtaa perhettä usein täysin ennakoimatta ja yllättäen. Perhe joutuu keskelle kriisiä ja selviytymistaistelua. Valitettavasti se tarkoittaa huolta myös taloudellisesta selviytymisestä, sillä lapsen sairauden kulut perheille ovat korkeat.

Meneillään olevassa sosiaaliturvauudistuksessa on kiireellistä selvittää lapsen sairastumisesta johtuvien kulujen kokonaisuus ja keventää perheiden taloudellista taakkaa henkisesti raskaassa tilanteessa.

Sairaalahoito voi kestää useita kuukausia esimerkiksi lapsen syöpähoidon tai ennenaikaisen syntymän vuoksi. Vanhemman tai vanhempien läsnäolo ja osallistuminen lapsen hoitoon on keskeinen osa lapsen hyvää sairaanhoitoa molemmissa tapauksissa. Ennenaikaisesti syntyneelle lapselle vanhempien läsnäolo kenguruhoitoineen tukee merkittävästi selviytymistä ja rintamaito on parasta lääkettä suolistoa kypsyttävine entsyymeineen. Vanhempien läsnäolo on jokaisen sairaan lapsen oikeus.

Yliopistosairaaloiden sijainti kaukana kotoa tarkoittaa, että perheen on kyettävä sukkuloimaan kahden paikkakunnan välillä, jotta vanhempien läsnäolo voi toteutua. Se tarkoittaa majoitus-, matka- ja pysäköintikuluja sekä poissaoloa työstä jopa kuukausien ajalta. Perheen muiden lasten hoito on myös järjestettävä siten, että läsnäolo sairaalassa mahdollistuu.

Näiden kulujen kokonaisuus on jäänyt lainsäädännössä arvioimatta, kohtuullistamatta ja sopeuttamatta nykyiseen kustannustasoon.

Esimerkiksi matkakulujen kilometrikorvausta (0,20 euroa/km) tai yöpymisrahaa (20,18 euroa/yö) ei ole korotettu vuosikymmeniin. Yöpymiskuluihin ei ole maksukattoa. Kuukauden yöpymiskulut väliaikaisessa majoituksessa voivat helposti nousta yli tuhannen euron. Sairaaloiden pysäköinnit ovat maksullisia eikä henkilökunnan pysäköintietua tarjota vanhemmille kaikissa sairaaloissa, vaikka he ovat lapsen luona ilman vapaapäiviä ja lomia.

Taloudellisesti vaikeita tilanteita voi syntyä sosiaali- ja terveyskuluista myös silloin, kun perheessä useampi lapsi, tai sekä lapsi että vanhempi kerryttävät erillisiä maksukattojaan vaikkapa lääkekuluista. Yhdessä sote-kulujen erilliset maksukatot sekä vuosikymmeniä jäljessä laahaava korvaustaso muodostavat sairastavan lapsiperheen näkökulmasta taloudellisesti erittäin raskaan kokonaisuuden, joka verottaa perheen voimavaroja.

Perheiden sairaskulujen kohtuullistaminen on toteutettava kiireellisesti.

Sonja Falk

lapsi- ja perhepolitiikan erityisasiantuntija, Lastensuojelun keskusliitto