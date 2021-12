Kouluissa kuulee päivittäin valitusta oppilaiden väsymisestä – Yksinkertainen keino auttaisi heti

Koulujen alkamista tulee siirtää nykyistä myöhemmäksi, jotta oppilaat ehtivät nukkua.

Me kaikki varmasti tunnemme jonkun, joka inhoaa aikaisia kouluaamuja. Monille lapsille ja nuorille – myös minulle – koulun alkamisajat ovat liian aikaisia.

Käyn itse yläkoulun kahdeksatta luokkaa ja kuulen päivittäin oppilaiden valitusta: ”mua väsyttää ihan sikana” ja ”haluun vain kotiin nukkuun”. Olen itsekin yksi näistä valittajista.

Myös oppilaat, jotka kulkevat bussilla kouluun, kärsivät aikaisemmista herätyksistä ehtiäkseen bussiin.

Tutkimusten mukaan koululaisten keskittymiskyky on parempi, jos he eivät ole koko ajan liian väsyneitä. Unitutkija Markku Partinen on sanonut, että kahdeksalta alkava koulupäivä on erityisen huono yläkouluikäiselle, koska murrosiässä biologinen rytmi myöhästyy. Jo puoli tuntia pidemmät yöunet auttaisivat varmasti asiaan.

Mielestäni koulun alkamisaikoja pitää siirtää, jotta nuorten olisi mahdollista saada enemmän unta. Jos koulujen alkamisaikoja siirrettäisiin myöhemmäksi, myös loppumisaikoja jouduttaisiin pidentämään, mutta mielestäni se ei haittaisi.

Emmi Oja

Kaarilan koulu, Tampere