Aluevaltuustojen päätöksentekoon on saatava mukaan muitakin kuin poliitikkoja – Tässä ehdotus siitä, kenelle valta kuuluu

Kolmannen sektorin toimijoiden ääni pitää saada kuuluviin uusissa aluevaltuustoissa.

Yhdistykset ja vapaaehtoistoimijat ovat korvaamaton osa nykyisiä sosiaali- ja terveyspalveluja. He ovat meille yhtä tärkeitä ja korvaamattomia kuin hoitajat työssään ja asiakaspalvelijat sosiaalipalveluissa. Heidän antamansa tuki on kiistatonta. Meillä ei olisi tukiverkostoja päihdepalveluissa, ei saattajia ja ulkoiluttajia vanhuspalveluissa, ei omaishoitajien vertaistukea ilman kolmannen sektorin toimijoita.

Heidän tärkeytensä tiedetään ja korvaamattomuutensa uskotaan. Tästä huolimatta heille on annettu vain sivustaseuraajan osa sekä jokavuotinen taistelu määrärahoista ja tuista toiminnalleen.

Päättäjät kyllä kuuntelevat heitä yhteistilaisuuksissa ja vierailevat sattumanvaraisesti yhdistyksissä "jouluglögillä", mutta heidän äänensä ei kuulu niin hyvin kuin syytä olisi. Näillä kolmannen sektorin toimijoilla on kaikki tieto ja viisaus alastaan. Olisi syytä uskoa ja kuunnella herkemmin kokemusasiantuntijoita, apua tarvitsevia ja ammattilaisia. Heillä on kyky havainnoida ja kertoa tarpeista.

Tampereella on toiminut eri järjestöjen edustajista koostuva Edustamo kaupungin kokoon kutsumana. Tarkoitus on ollut tuoda niiden järjestöjen ja yhdistyksien ääni kaupungintalollakin kuuluvaksi, joiden kanssa kaupunki tekee yhteistyötä ja joiden apua se kiistatta tarvitsee.

Tämä käytäntö on ollut tärkeä ja sitä tulee jatkaa vastaisuudessakin.

Mielestäni tätä yhteistyötä kuuluu tiivistää entisestään sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtyessä hyvinvointialueiden vastuulle. Kolmannen sektorin toimijoille kuuluu antaa ihan virallinen ääni, joka kuuluu asioista päättävissä toimielimissä ja asioista päättävien sydämissä.

Heitä kuuluu kuulla päätöksiä tehdessä. Ei riitä että päättäjillä on ”jonkinlainen käsitys” siitä, miten asiat ovat ja makaavat, vaan heidän on tiedettävä tarkasti, miten asia on. Paras ja luotettavin tietolähde on tahot, jotka työtä päivittäin tekevät – kolmannen sektorin toimijat eli jäsenet, vapaaehtoiset ja ammattilaiset. Heille on annettava kuuluva ääni tulevissa aluevaltuustoissa.

Heidän on vihdoin oltava yhdenvertaisia ja heille on osoitettava se arvostus, jonka he ansaitsevat.

Jyri Keränen

Lähihoitaja, kotihoito

Aluevaaliehdokas (sd.)