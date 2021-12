Kysyin kymmenen vuotta vanhemmalta sairaanhoitajalta, kuinka hän jaksaa työssään. Vastaus ei yllättänyt, kirjoittaa kristillisdemokraattien aluevaaliehdokas Sirpa Laitinen.

Kovasti pohditaan, mikä avuksi hoitajapulaan. Eivätkö kutsumusalan ammattilaiset enää haluakaan olla niitä arjen empaattisia enkeleitä, jotka pyyteettömästi ja väsymättä tekevät hyvää?

Olen toiminut vasta kymmenen vuoden ajan erilaisissa hoitotyön yksiköissä aina henkilökohtaisen avustajan tehtävistä akuuttiosaston hoitotyöhön saakka. Olen ollut avohoidossa psykiatrialla, vuorotöissä kotihoidossa sekä osastoilla ja kohdannut tuhansia ihmisiä tänä aikana. Ennen hoitotyöhön lähtemistä en tiennyt mitään aikuisväestön hoitotyön arjesta tai siitä, mitä hoitajan ammatti vaatii.

Tein paljon vapaaehtoistyötä ja olin näissä kohtaamisissa ystävällinen ja aina empaattinen. Mitä tiiviimmäksi työskentelytahti on käynyt, mitä vaativammat suoritukset ja raskaampi potilasaineisto on ollut, sitä enemmän on kutsumusammatin hehku himmentynyt. Työ kotihoidossa, osastoilla ja tehostetun palvelun yksiköissä on akuuttien sairauksien hoitoa ja elämänlaadun optimaalista ylläpitoa raskaiden, usein aggressiivisten tai muuten haastavaoireisten potilaiden kanssa.

Hoitaja toteuttaa perushoitoa syöttämisestä ja eritteiden jatkuvasta siivoamisesta aina vaativiin invasiivisiin hoitotoimiin asti. Päivittäin. Taiteilemme omaisten toiveiden, käytettävissä olevien resurssien, lääkärien ohjeistusten ja monisairaiden potilaiden yksilövaateiden kesken aamusta iltaan ja illasta aamuun. Samaan aikaan hoitajilla on oma elämä, perhe ja sen tuomat rasitteet kuten kaikilla muillakin. Emme pysty ohjelmoimaan itseämme ainaiseen positiiviseen vireystilaan.

Ikänsä hoitotyötä tehneet ovat nousseet silmissäni supersankareiksi. Kysyin eräältä minua kymmenen vuotta vanhemmalta 40 vuotta perustason hoitotyötä tehneeltä sairaanhoitajalta, miten ihmeessä vielä jaksat tätä. Hän laski kädet syliinsä ja sanoi, ettei jaksakaan.

Hän on koko ajan odottanut, että kohta helpottaa, mutta hullummaksi vain on mennyt. Koko ajan pitää oppia uutta ja kehittyä. Elävän ihmisen kanssa tilanteet sattuvat aivan yllättäen, joten hoitajan on osattava nopeasti reagoida ja toteuttaa kaikki hoitotoimet.

Toivon, että tulevan soten uudistuksissa aloitetaan tämän epäkohdan purkamisesta. Tarvitaan hoiva-avustajia avustamaan esim. ruoan jakelussa ja pesuissa. Tällöin saadaan myös mielekästä työtä pienellä koulutuksella useille työttömille. Työilmapiiriin positiivisesti vaikuttava työnohjaus on saatava lakisääteiseksi, jotta jokaisen hoitajan ääni tulee kuulluksi.

Ala nimittäin on raskas ja psyykkisesti kuormittava. Kaikki turha byrokratia, kuten tuplakirjaukset on karsittava. Lähihoitajan peruspalkka tulee nostaa ainakin 2300 euroon ja sairaanhoitajan 2600 euroon. Muutokset ovat välttämättömiä ja täysin realistisia toteuttaa. Nyt on saatava hoitajakato päättymään ja alasta jälleen vetovoimainen.

Sirpa Laitinen

sairaanhoitaja ja aluevaaliehdokas (kd.), Lempäälä