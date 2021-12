Hyökkäykset ansiosidonnaista työttömyysturvaa vastaan kovenevat. Kokoomuksen vaihtoehtobudjetin leikkauslista on mittava: ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastus, omavastuupäivien määrän palauttaminen seitsemään päivään, työssäoloehdon nostaminen 12 kuukauteen ja kaiken päälle turvan tason palauttaminen vuoden 2019 tasolle. Kokoomus kehitti työttömyysturvasta satoja miljoonia jauhavan sammon, jonka käyttövoiman puolue imee suomalaisista työttömistä.

EK:n toimitusjohtaja ja entinen kokoomusministeri Jyri Häkämies totesi syksyllä sosiaaliturvan kilpailevan työn kanssa ja johtavan kestämättömään tilanteeseen velkaantuneessa maassa. Ansiosidonnaisen ja muun sosiaaliturvan kimpussa väsymättä hääräävä Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasharju säesti, ja sanoi, että työttömyysturvan tasoa tulisi leikata, jotta ihmiset ottaisivat vastaan työtä.

Kokoomus, Häkämies ja Kangasharju käsittelevät ansiosidonnaisella olevia sosiaaliturvalla keinottelevana työtä vieroksuvana yhtenäisenä joukkona, numerona. Heidän maailmankuvassaan tätä joukkoa on kohdeltava Paavalin toisen tessalonikalaiskirjeen mukaan: ”Sillä jo silloin, kun olimme teidän tykönänne, me sääsimme teille, että kuka ei tahdo työtä tehdä, ei hänen syömänkään pidä.” Suuri osa työttömistä tuntee häpeää ja kokee nöyryytystä, mutta tämä ei riitä: työtöntä on vielä ”opetettava” viemällä häneltä leipä, työttömyysturva. Eli kun ihminen jo makaa maassa puolustuskyvyttömänä, häntä on varmuuden vuoksi käytävä vielä potkimassa.

Minun maailmankuvassani työttömiä on monenlaisia, ja heillä kaikilla on tilanteensa takana oma historiansa. Työttömissä on nuoria ja ikääntyneitä, naisia ja miehiä, koulutettuja ja vähemmän koulutettuja, lopetettujen tehtaiden työntekijöitä, ammattien loppumisen takia työttömiksi jääneitä, teknisen kehityksen ja muiden muutosten vauhdista pudonneita. Ja niin edelleen. Kokonaan oma lukunsa ovat ne 65 000 vajaatyökykyistä, joista suuri osa unelmoi elämänsä ensimmäisestä työpaikasta Häkämiehen ylenpalttisesta sosiaaliturvasta huolimatta.

Edellä lainattiin Paavalia, loppuun sopii lainata Matteusta: ”Sillä sille, jolla on, annetaan, ja hänellä on oleva yltäkyllin; mutta siltä, jolla ei ole, otetaan pois sekin, mikä hänellä on.”

Paavo Lintula

kauppatieteiden tohtori, Tampere