Sote-uudistuksessa olisi ihan tarpeeksi tekemistä ilman koronakriisiä – Rokottamattomat voisivat kantaa vastuunsa

Rokotekielteisyys aiheuttaa suurta haittaa sote-uudistukselle, sillä uudistus vaatii paljon resursseja. Niitä riittäisi paremmin, jos korona ei kurittaisi yhtä ankarasti kuin nyt.

Valmistautuminen maamme historian ensimmäisiin aluevaaleihin tapahtuu tilanteessa, jossa syvään kriisiin ajautunutta sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmää ryhdytään parantamaan samanaikaisesti, kun yhteiskunta taistelee pandemian kourissa. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuun siirrossa kunnilta hyvinvointialueille on kyse suuresta järjestelystä, joka ilman koronankin aiheuttamaa lisätaakkaa teettää paljon töitä.

Tässä tilanteessa olisi äärimmäisen tärkeätä, että koronakriisi saataisiin raivatuksi pois alta. Avainasemassa ovat ne, jotka eivät vielä syystä tai toisesta ole ottaneet koronarokotteitaan ja aiheuttavat siten monenlaista haittaa sote-järjestelmälle, elinkeinoelämälle ja koko yhteiskunnalle.

Vielä viime keväänä rokotekielteisyyden arvioitiin jäävän maassamme marginaali-ilmiöksi. Niin ei kuitenkaan käynyt. Rokotekattavuuden pysähtyminen 80 prosentin tietämille tuli asiantuntijoille yllätyksenä.

Laajamittainen rokotteesta pidättäytyminen on ymmärrettävissä sitä taustaa vasten, että tutkimusten mukaan suuri joukko, jopa kolmannes väestöstä, ei aiemminkaan ole luottanut tieteellisten tutkimusten avulla hankittuun tietoon. Tämä luottamuksen puute on nyt tullut konkreettisella tavalla näkyväksi suhtautumisessa koronarokotuksiin.

Yksi mediassa kannatusta saanut argumentti on, ettei rokotteista kieltäytyviä saisi syyllistää. Se on erikoinen ajatus siksi, että ilman terveydellistä syytä rokotuksesta kieltäytyvät altistavat itsensä ja lähimmäisensä monille haitoille. Yksi on haitta sote-uudistukselle. Eikö tällaisesta yhteisen vastuunkannon laiminlyömisestä olisi juuri syytä tuntea syyllisyyttä?

Nyt aluevaaleihin valmistauduttaessa olisi erityisen tärkeää, että jokaisessa puolueessa tehtäisiin kaikki mahdollinen rokotekattavuuden kasvattamiseksi. Ensisijaisesti kysymys on luottamuksen rakentamisesta tutkittuun tietoon. Koko sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmä on rakentunut itseään korjaavan tieteellisen tiedon varaan ja tuon tiedon varassa sitä kuuluu myös kehittää.

Reijo Laitinen

aluevaaliehdokas (kesk.)

Tampere