Jos julistamme jatkuvasti liikkumisestamme, emme suinkaan liiku oman kuntomme ja liikunnan ilon vuoksi.

On itsestään selvää ja jokainen sen varmasti tietää, että liikkuminen, niissä rajoissa, mitä itse pystyy tekemään, on meistä jokaiselle hyväksi. Kuitenkin on niin, että liikkua pitäisi oman itsensä vuoksi, ei siksi, että siitä jatkuvasti "vohisee", mitä tein tänään.

Jos ja kun näin on, silloin me emme suinkaan liiku oman kuntomme ja liikunnan ilon vuoksi, vaan sen, että muille on pienikin tekeminen ilmoitettava. Usein on vielä niin, että siihen lisätään, mitä ei ole edes tehty.

On myös erittäin vaarallista tuoda julki se, että minähän en sairastu, koska minä liikun, minä urheilen ja minä olen siinä hyvä. Väitän, ja tiedän, ettei liikkuminen ja urheileminen ei kuitenkaan takaa, ettemme sairastuisi.

On luonnollista, että puhumme ja julkituomme mielipiteitämme erilaisista asioista, mutta kunnioittakaamme myös muita. Minun mottoni on: en ole yhtään huonompi kuin sinä, mutta en ole myöskään yhtään parempi kuin sinä.

Nämä kommentit ovat tarkoitettu lähinnä meille tavallisille liikkujille – kilpa- ja huippu-urheilu ovat asia erikseen.

Rauno O Lehtonen

Tampere