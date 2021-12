Rokotekattavuus on saatava paremmaksi. Toimivia keinoja voivat olla pakollinen koronapassin tarkastus ravintoloihin ja tapahtumiin, ja se, että rokottamaton maksaa itse hoitonsa kulut.

Koronaan on saatu nopeasti kehitettyä useita tehokkaita rokotteita. Aluksi ongelmana olivat rokote-erien hitaat toimitukset. Nyt ongelmana on se, että kaikki eivät halua ottaa rokotteita sivuvaikutuksien pelossa.

Tuttavani sai rokotteesta sydämen rytmihäiriöitä, eikä sen jälkeen ole suostunut ottamaan minkäänlaista rokotetta mitään tautia vastaan. Nyt kyseessä on eri tauti ja eri rokote, joten saaman sivuvaikutuksen saaminen on erittäin epätodennäköistä. Rokotteen riskit ovat minimaaliset verrattuna koronataudin riskeihin.

Liian alhainen rokotekattavuus hidastaa laumasuojan syntymistä, mikä pidentää pandemiaa. Kiusalliset ja talouselämää haittaavat koronarajoitukset kestävät pitempään. Lisäksi kasvaa riski, että kehittyy uusia virusvariantteja, jotka ovat helposti tarttuvia tai osaavat kiertää rokotesuojan.

Rokottamattomat koronapotilaat täyttävät sairaalapaikat. Heidän takia muita sairauksia sairastavien potilaiden hoitoon pääseminen pitkittyy ja hoitamattomina sairaudet yleensä pahentuvat. Vakavana uhkana on, että tehohoitopaikkoja ei riitä kaikille.

Itävallassa otetaan käyttöön pakkorokotukset. Rokotteista kieltäytyjille seuraa sakkoja tai vankeutta. Koko kansan pakkorokotukset ovat kuitenkin demokraattisessa maassa vieras ajatus. Sosiaali- ja terveysalan työntekijöille pitää kuitenkin määrätä pakkorokotukset, joista kieltäytyminen aiheuttaa työsuhteen päättymisen.

Singaporessa koronapotilas itse maksaa tehohoidon kustannukset, jos hän on kieltäytynyt hänelle tarjotuista rokotteista. Singaporen malli on otettava käyttöön myös Suomessa. Rokotteista kieltäytyneen potilaan pitää itse maksaa myös tavallisen sairaalahoidon kustannukset. Suuren laskun pelossa monet ottavat rokotteet.

Nyt tapahtumien järjestäjät sekä ravintolayrittäjät saavat usein itse päättää, vaativatko he asiakkailta koronapassin. Tätä on muutettava siten, että asiakkailta on vaadittava koronapassi. Koronapassi on otettava käyttöön myös kirjastoissa, sekä kaukoliikenteen junissa ja busseissa. Kun mihinkään ei pääse ilman koronapassia, ottaa päähän niin paljon, että vain hyvin harvat jättävät rokotteet ottamatta.

Jukka Ollikkala

Pälkäne