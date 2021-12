Koulupsykologin ja -kuraattorin täytyy säilyä lähipalveluna kirjoittaa keskustan aluevaaliehdokas Janne Riitakorpi.

Tuoreen Tampereen kouluterveyskyselyn mukaan entistä harvempi pitää koulunkäynnistä, iästä riippumatta. Tutkimuksen mukaan koulu-uupumus on lisääntynyt yläkoulussa ja toisen asteen koulutuksessa. Taustalla on monia tekijöitä, mutta myös nuorten mielenterveysongelmat ovat tilastojen mukaan olleet viime aikoina kasvussa.

On tärkeää, että mielenterveyden ongelmiin paneudutaan huolella, kun uudet hyvinvointialueet aloittavat toimintansa. Palvelujen saaminen yhdellä yhteydenotolla on välttämätöntä, jotta hoitopolulla päästään liikkeelle ripeästi. Erityisesti nuorten ja opiskelijoiden on halutessaan saatava välitön kontakti mielenterveyden palveluihin.

Sote-uudistuksen myötä koulujen psykologi- ja kuraattoripalvelut siirtyvät kunnilta hyvinvointialueen järjestettäväksi. Tässä yhteydessä on äärettömän tärkeää, että koulupsykologi ja -kuraattori säilyvät lähipalveluina ja niihin varataan riittävät resurssit. Heillä on oltava jatkossakin työtilat koulujen yhteydessä ja mielestäni koulupsykologien määrää tulisi lisätä. Oppilasmäärät yhtä koulupsykologia kohden ovat tällä hetkellä liian suuria.

Tulevaisuudessa tarvitaan toimivaa laajapohjaista yhteistyötä hyvinvointialueen ja kunnan välillä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. Tavoitteeseen pääsemiseksi tarvitsemme myös sujuvaa vuoropuhelua järjestökentän kanssa. Usein nimenomaan järjestöt tavoittavat parhaiten kaikista haavoittuvimmassa asemassa olevat.

Korostan myös harrastamisen ja liikunnan merkitystä lasten ja nuorten hyvinvoinnista puhuttaessa. Liian vähäisestä liikunnasta syntyvät kustannukset ovat Suomessa yli 3 miljardia euroa vuodessa ja esimerkiksi pelkästään Pirkanmaalla 300 miljoonaa euroa.

Vaikka liikunnan edistäminen ja monipuolisen urheiluseurakenttämme tukeminen säilyykin jatkossa pääosin kuntien ja valtion vastuulla, haluan sisällyttää liikunnan keskeiseksi osaksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategiaa myös Pirkanmaan hyvinvointialueella. Käytännössä tämä tarkoittaa liian vähäisen liikunnan tunnistamista sote-palveluketjun aikana ja ohjaamista liikunnan pariin.

Janne Riitakorpi

Aluevaaliehdokas (kesk.) Tampere