Lempäälän terveyskeskukseen pääsee nopeasti varaamalla ajan sairaanhoitajalle. Niin pitäisi olla muuallakin, kirjoittaa sosiaalidemokraattien aluevaaliehdokas Eero Ruotsila.

Tays Valkeakoskella on hyvä takaisinsoittopalvelu, joka kertoo, milloin takaisinsoitto on tulossa. Tämä täytyy saada toimimaan kaikissa Pirkanmaan toimipisteissä. Ennaltaehkäisy tulee ottaa lähtökohdaksi sote-alueen toiminnassa. Nyt eläkeläisenä olen Lempäälän terveyskeskuksesta pyytänyt säännöllisesti laboratoriokokeita, kuten työterveyden kauttakin sain. Mielestäni tulevan sote-alueen pitää antaa mahdollisuus päästä ennalta ehkäisevästi vuosittaisiin verikokeisiin. Näin pysyy kunnossa eikä tarvitse kuormittaa erikoissairaanhoitoa.

Ennalta ehkäisyyn tulee panostaa myös sosiaalipuolella: perheisiin pitäisi saada kunnallinen perhetyöntekijä tarvittaessa. Näin voidaan välttää kalliita laitossijoituksia ja perheiden hajoamisia. Kun omat lapseni olivat pieniä, kunnallinen kodinhoitaja oli mahdollista saada helposti.

Vanhuksille tulee antaa mahdollisuus asua kotonaan niin pitkään kuin hän haluaa. Oman äitini kerrostaloasunnossa poistettiin kylpyamme, johon oli hankala mennä. Suihku tuli tilalle. Näin kotona asuminen oli mahdollista edelleen eikä äiti vienyt vanhainkotipaikkaa kuin viimeisenä elinvuotenaan.

Paikalliseen terveyskeskukseen ajansaanti on yleensä vaikeaa, mutta Lempäälään pääsee nopeasti varaamalla ajan sairaanhoitajalle. Sinne hoitaja pyytää lääkärin tarvittaessa mukaan. Tämä on mielestäni hyvä asia. Toivottavasti palvelu on uudella sote-alueella vähintään samaa tasoa koko maakunnassa.

Olen varmaankin ainoita aluevaltuustoehdokkaista, jolla on kaavoitus- ja kiinteistöalan pitkä koulutus ja kokemus niin valtiolta (puolustusvoimat, yliopisto, lääninhallitus, maanmittaustoimisto) kuin kunnasta. Sote-alue tulee saamaan paljon kiinteistöjä, ja niiden oikea-aikainen korjaaminen ja käyttökustannusten seuranta on tärkeää. Uutta kerskarakentamista ei tule hyväksyä, vaan rahat tulee keskittää palveluihin.

Eero Ruotsila

Aluevaaliehdokas (sd.) Lempäälä