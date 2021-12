Me, jotka olemme saaneet koronarokotteesta vakavia haittavaikutuksia, emme uskalla ottaa toista rokoteannosta, koska pelkäämme terveytemme menettämistä.

Pääkirjoituksessa Aamulehdessä oli toive tulla pois harmaalta alueelta koronan suhteen.

Ikävä kyllä meille kaikille se ei ole mahdollista.

Me, jotka olemme saaneet koronarokotteesta vakavia haittavaikutuksia, olemme sillä harmaalla alueella. Emme uskalla ottaa toista rokoteannosta, koska pelkäämme terveytemme menettämistä. Samalla yhteiskuntaa edestämme suljetaan kovalla voimalla. Uhattuna ei ole vain huvitukset vaan jopa mahdollisuus käydä töissä.

Kohdallani kyse ei ole mistään pienestä haitasta, sillä rokotteen pistämisen jälkeen en pystynyt kuukausiin istumaan tai kävelemään kunnolla enkä ilman tuskia. Nyt puoli vuotta myöhemmin, syön voimakkaita hermokipulääkkeitä ja toimintakykyni on niiden ansiosta osittain palautunut.

Lääkäreiden mielipide on se, että toimintakykyni romahtaminen ei johtunut rokotteesta, vaan sattui tulemaan samana päivänä koronapiikin kanssa.

Lääkäri myös suositteli toisen rokotteen ottamista, mutta ei suostunut ottamaan vastuuta siitä, jos toimintakykyni taas romahtaa, koska rokote otetaan omalla vastuulla.

Maamme hallituksen, lääkäreiden, median ja jopa erään kansankirkkomme piispankin silmissä olen rokottamaton, vaikka olen ottanut kaikki tarpeelliset rokotukset, viimeksi vielä influenssarokotuksenkin. Olen rokottamaton eli paha ihminen, joka en välitä muista ihmisistä. Pidän kaikkia kunnon ihmisiä eli koronarokotettuja panttivankina.

Ensimmäistä kertaa elämässäni minulla on jopa itsetuhoisia ajatuksia. Ei riitä, että olen sairastunut, olen lisäksi henkilö, jonka pitäisi itse maksaa oma hoitonsa, jos joutuu koronan takia sairaalaan. Rattijuoppojen, extreme-urheilijoiden ja murhaajien sairaalahoitojen maksamisesta en ole kuullut vastaavaa valitusta.

En ymmärrä, miksi yksi kansanosa eli koronarokotteesta kieltäytyvät työnnetään nyt syrjään. Rokotteesta haittoja saaneiden ääntä ei saada kuuluviin, Fimeankaan sivulta ei enää löydä, kuinka monta haittailmoitusta on tehty. Kun tieto oli vielä näkyvissä, niin haittailmoituksia palveluun oli tehty 17 000. Kukaan ei siis pysty tehtailemaan haittoja väärin perustein, sillä palvelu vaatii tunnistautumista eli rokotehaitasta ilmoitetaan omalla nimellä ja henkilötunnuksella.

Rokottamaton ei ole automaattisesti sairas eikä rokotettu ole vuorenvarmasti terve. Uskon, että moni kahteen kertaan rokotettukin kaipaisi virallisen koronatarinan rinnalle muitakin kertomuksia.

Vaikka ajatellaan, että koronapassi on nyt mahdollisuus uuteen normaaliin, niin uusi normaali saattaakin näyttää tyystin toisenlaiselta kuin on kuviteltu, kun osa kansasta on työnnetty ulos (rokotettujen) elämästä. Mielenterveyden ongelmat lisääntyvät, sehän on jo nähtävissä nuorten ja lasten kohdalla todella voimakkaasti. Sama on edessä työikäisillä, jotka pelkäävät koronapassin tuloa työpaikoille. Onko meillä tosiaan tähän varaa?

Kiinnostaako ketään mitä tapahtuu sadoille tuhansille, jotka eri syistä ovat jättäneet rokotuksen ottamatta? Osa meistä kuolee koronaan tai oman käden kautta, mutta osa jää henkiin ja tulee muistamaan.

Minä toivoisin, että hallitus, media, lääkärit ja piispat muistaisivat, että mikään asia ei ole mustavalkoinen, ei edes koronarokotteen ottaminen.

Rokotehaitasta kärsivä

Kirjoitus julkaistaan poikkeuksellisesti nimimerkillä, koska se paljastaa yksityisiä terveystietoja.