Vesa Laitinen kertoi (AL 22.11.), miten häntä häiritsee englanninkielisten nimien käyttö yrityksissä, vaikka hyvä suomenkielinen vastine olisi helppo löytää. Hän on ihan oikeassa.

Lisään tähän vielä jatkuvasti lisääntyneen puhetyöläisten eli tv-toimittajien omaksuman tavan, että jos jokin nimi (maantieteellinen tai henkilönimi) esiintyy kielellä, jota kyseinen puhetyöläinen ei osaa, niin sana äännetään jollakin tavalla englannin ääntämystä mukaillen. Esimerkkeinä on kolme ranskankielistä paikannimeä. Ranskassa sijaitseva Annecy-nimisen kaupungin nimi lausuttiin Ylen ohjelmassa muodossa ”Ännösí”, vaikka oikea ääntämysmuoto on Ansí. Samoin Lausanne, kaupunki Sveitsissä, äännettiin muodossa ”Losän”, kun se oikeasti on ”Lozan”. Ranskan Cannesin (”Kan”) toimittaja lausui muodossa ”Kän”. Valitettavasti näitä tulee vastaan tämän tästä.

Toivon, että toimittajat vaivautuisivat ottamaan ääntämyksestä (ja siinä sivussa hiukan eri kielistäkin) selvää.

Heikki Harri

Tampere