Tavara-asemassa on Tampereen sydän – tulevat sukupolvet kiittävät rakennuksen säilyttämisestä

Kun perustusten juurelta nostaa katseen ylös ympäristöön, kertoo se mitä sovinto on saanut aikaan.

Tavara-asema kertoo kapinasta, vapaussodasta, sisällissodasta, kansalaissodasta, vallankumouksesta, luokkasodasta. Jokainen nimitys on osaltaan oikein. On aika hyväksyä tämä Tampereellakin. Itsenäisyyspäivän aikaan on hyvä muistaa itsenäisen maamme vaikeat synnytysvuodet. Unohtaminen ei vie teenpäin. Sivistys syntyy historiassa.

Lue lisää: Katso, miltä näyttää Tampereen vanhan tavara-aseman sisällä nyt – poikkeuksellisessa operaatiossa siirretty rakennus remontoidaan perusteellisesti

Tuhkasta nousseelta Tampereelta puuttuu edelleen vuoden 1918 asiat kokoava merkittävä muistomerkki kaupungin keskustasta. Se on mielestäni erityisesti upean punaisen perinteen valitettavaa unohtamista. Nyt olisi muistomerkin aika. Siinä pitäisi vihdoin olla tilaa kaikille. Teloitetut ja teloittajat, sankareina kuolleet ja kaikki unohdetut ovat meille tienviittoja eteenpäin. Kunnia molemmille osapuolille. On valitettavaa, ettei ajatus ole saanut poliittisia päättäjiä liikkeelle. Onhan Tampere myöhemmän poliittisen yhteistyön mallikaupunki.

Onneksi meille jäi Tavara-asema – isolla alkukirjaimella kirjoitettuna. Kiitos päättäjille ja yksityiselle elinkeinoelämälle. Tulevat sukupolvet kiittävät rakennuksen säilyttämisestä. Raha ei ole kaiken mitta. Jos et vielä näe sen arvoa, mene sen juurelle, kuvittele valmis rakennus ja katso ympärillesi. Tavara-asema on itsenäisyyden ajan Tampereen synnyinpaikka. Sen ympärille menneen ajan tuhkasta ja tuskasta kohoaa parhaillaan uusi, moderni kaupunki. Kaupunkimme ei saa unohtaa menneisyyttään. Historia on ollut tuskan lisäksi myös heikommasta huolehtimista, hyvää yhteistyötä, anteeksi antoa ja uskoa parempaan huomiseen. Yhteistyö näkyy tässä nykyisessä huimassa kehityksessä.

Tavara-asema ei saisi mielestäni kuitenkaan olla vain museon kaltainen rakennus, joka paljastaa salaisuutensa vain oppaan kertomana. Nyt on etsikkoaika miettiä, miten menneisyys kohdataan ja miten se näkyy. Rakennus ja sen ympäristö voisi olla ajassa elävä muistomerkki historiastamme. Elävää historiaa elävässä ympäristössä.

Olisiko se vaihtuvia kuvaseiniä, äänikerrontaa, taidetta. Sisältäisikö se oman historian lisäksi myös lukuisten sisällissotien tapahtumia. Arvokas paikka tarvitsee arvokkaan haasteen. Toivottavasti minua fiksummat saavat tilaisuuden sitä miettiä. Laatta seinässä olisi halveksuntaa.

Tavara-aseman historia tekee nöyräksi tässä kuohuvassa maailmassa. Historia varoittaa vastakkainasettelusta. Kun tulevien perustusten juurelta nostaa katseen ylös ympäristöön, kertoo se mitä sovinto on saanut aikaan. Se on malli maailmalle. Sitä voi ylpeänä esitellä vierailijoille. Menneisyyttä ei saa unohtaa eikä toivoa hukata.

Jussi Hietala

Tampere