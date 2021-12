Tahtoa ja tekoja ennalta estävän toiminnan saralla on, mutta jälleen kerran Akilleen kantapäänä on raha ja resurssit, kirjoittaa Sebastian Lohja.

16- ja 17-vuotiaat miehet hyökkäsivät tuntemattoman kimppuun Tampereella Kaupin ulkoilualueella syksyllä 2020. Pirkanmaan käräjäoikeus tuomitsi nuoremman murhan yrityksestä sekä huumausainerikoksesta kuuden vuoden ja kuuden kuukauden vankeuteen nuorena henkilönä. Vanhempi tuomittiin seitsemän vuoden vankeuteen murhan yrityksestä, ryöstön yrityksestä ja laittomasta uhkauksesta nuorena henkilönä.

Helmikuussa 2021 tamperelaisessa yläkoulussa tapahtui väkivallanteko, joka kuvattiin ja postattiin sosiaalisen median kanaviin.

Olemme joutuneet lukemaan edellä kuvatun laisia tapauksia aivan liian monta kertaa muutaman edeltävän vuoden aikana. Nyt on syytä viheltää peli poikki ja sanoa stop nuorten pahoinvoinnille!

Julkisen keskustelun perusteella vaikuttaa siltä, että valtaosalla nuorista menee paremmin kuin ennen. Sen sijaan niillä, keillä menee huonosti, menee todella huonosti.

Olen kolmen ensimmäisen virkavuoden aikana tullut vahvasti siihen johtopäätökseen, että ennalta estävä toiminta on meidän aikamme hieroglyfi. Vaikkakin yhteiskunnassa tulee aina olemaan sellainen osa ihmisiä, jotka ajautuvat rikolliselle polulle riippumatta siitä, kuinka hyvä ympäröivä yhteiskunta on. Tahtoa ja tekoja ennalta estävän toiminnan saralla on, mutta jälleen kerran Akilleen kantapäänä on raha ja resurssit.

Suomeen ollaan perustamassa uusi hallintomalli, jonka myötä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimi siirtyvät tuleville hyvinvointialueille. Uudistus tarjoaa syötön suoraan lapaan, jos Pirkanmaa haluaa olla valtakunnan suunnannäyttäjä lasten ja nuorten palvelutarpeiden rakentajana. Se vaatii määrätietoista koutsia ja saumatonta yhteishenkeä, mutta tästä ottelusta täytyy ottaa voitto kotiin.

Sebastian Lohja

poliisi, opiskelija, aluevaaliehdokas (kok.), Tampere