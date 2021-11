Sote-alalla tarvitaan lisää kokonaistaloudellisuutta ja vaikuttavuutta, resurssit eivät riitä loputtomiin ja vaikuttavuus on järkevä tavoite.

Aloittaessani terveydenhuoltoalan töissä viime vuosituhannella, pääsin perehdytyksessäni eteenpäin – en joutunut. Edellisen sukupolven edustajat toki kertoivat, että heidänkin aloitellessaan uraansa saattoi joutua suoraan syvään päähän, mutta osaamista arvostettiin.

Sitten tuli tehostamispaineet. Hallinnon ote työntekoon vahvistui ja jopa ylitti organisaatioiden perustehtävän: henkilöstöresurssien osalta nuppilukua laskettiin osaamisen kustannuksella. Nyt uuden työntekijän pitää vaatia perehdytystä ja hän joutuu siinä eteen päin. Meille on ”kuin varkain” syntynyt hoitajapula.

Osaamisesta on tullut asennekysymys. ”Kyllä sinä pärjäät, kun menet positiivisella asenteella.” Työ- ja potilasturvallisuus eivät ole käytännössä enää niin pyhiä asioita kuin joskus olivat. Kiire ja laihat kompromissit painavat päälle.

Lue lisää: Taysin sairaanhoitaja Iina Hänninen kertoo, mihin uupuminen hoitotyössä voi pahimmillaan johtaa – Saimme hoitajilta valtavasti huolestuneita viestejä: ”Potilasturvallisuus vaarantuu päivittäin”

Lääketiede on kehittynyt ja kehittyy yhä enemmän spesialiteetteihin. Hoitotyössä sitä vastoin moniosaaminen on alkanut kerätä arvostusta erikoisosaamiselta. On syntynyt inhimillinen ristiriita siihen, että pitää osata yhtä aikaa syvemmin ja laajemmin. Tähän ei ole vielä tasapainoa löytynyt.

Yhtä mieltä ollaan siitä, että sote-alalla tarvitaan lisää kokonaistaloudellisuutta ja vaikuttavuutta. Resurssit eivät riitä loputtomiin ja vaikuttavuus on joka tapauksessa järkevä tavoite. Vaikuttavuus on kuitenkin vielä lapsen kengissä. Erikoisalat ylittävää ja kokoavaa sekä poikkihallinnollista osaamista ja ohjausta ei ole riittävästi. Palvelujen yhteiset kriteerit ja menettelyt puuttuvat. Toimitaan yksilö- ja tapauskohtaisesti. Organisaatioiden ja erikoisalojen kehittämistä on tehty kirjavin tuloksin.

Kohta iso käsi sote tulee. Jos pöly kaiken valmistelun ja hyvinvointialueiden aloittamisen jälkeen laskeutuu, toivottavasti saamme sote- ja pelastusalalle yhdenvertaiset ja laadukkaat palvelut. Palvelujen saatavuuteen ja sujuvuuteen tarvitaan riittävät resurssit. Ammattilaisten pitää voida keskittyä koulutusta ja osaamista vastaaviin tehtäviin.

Kokonaisuudistus ja työpaikoilla tehtävä työ vaativat onnistuakseen hyvää johtamista. Se on käytännössä aiempaa selvempiä, konkreettisempia ja kokoavampia yhteisiä päämääriä, keskeistavoitteita, keinoja, seurantaa, arviointia, ohjausta ja jatkokehittämistä.

Lopulta kysymys on kokonaishallinnasta, jotta osajärjestelmät toimivat yhdensuuntaisesti luoden säällisiä työoloja, turvallisuutta, terveyttä ja tuottavuutta. Onkin huolehdittava siitä, että näitä asioita koskevat toimenpiteet otetaan huomioon tarpeellisella tavalla organisaatioiden kaikkien osien toiminnassa. Apuna meillä on korkeatasoista osaamista, koulutusta ja teknologiaa. Tehdään sote-uudistus palvelut edellä ammattilaisia kuullen.

Iikka Jäntti

sairaanhoitaja ja työsuojeluvaltuutettu, aluevaaliehdokas (kok.), Ylöjärvi