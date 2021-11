Suomessa vilkkaimmat Pohjoismaiden ja Baltian välisen työliikenteen asemat ovat Helsingin ja Tallinnan sekä Haaparannan ja Tornion välillä.

Ihmiset, jotka asuvat suurissa kaupungeissa ja sisä-Suomessa ajattelevat tuskin kovin usein niitä pitkäaikaisia vaikutuksia, joita rajojen sulkeminen, testaus, erilaiset rajakäytännöt ja koronatodistukset aiheuttavat ihmisten työllistymiseen, henkiseen jaksamiseen tai yhteiskunnan eri sektoreille.

Pohjoismaissa on tuhansia kilometrejä yhteistä rajaa, jota vuosikymmeniin paikalliset eivät ole välttämättä edes huomanneet. Ennen kuin ensimmäisiä rajatarkastuksia alettiin tehdä Ruotsin ja Tanskan välillä vuonna 2015 niin arvioitiin, että noin 18 500 ihmistä sai joitain tuloja kyseisen salmen toiselta toiselta puolelta ja näistä noin 15 200 oli päivittäisiä rajankävijöitä. Tuon vuoden luku on huomattavasti pienempi verrattuna esimerkiksi vuoden 2008 huippulukemiin 26 000, mutta tätä pienenemistä voidaan selittää esimerkiksi etätyömahdollisuuksien lisääntymisellä. Tästä pienen suomalaisen kaupungin väkimäärästä saadaan kuitenkin jonkinlainen kuva siitä, kuinka suurta määrää ihmisiä tämä ongelma koskee esimerkiksi pelkästään Malmön ja Kööpenhaminan välillä.

Suomessa vilkkaimmat Pohjoismaiden ja Baltian välisen työliikenteen asemat ovat Helsingin ja Tallinnan, sekä Haaparannan ja Tornion välillä. Haaparanta-torniolaiset toisaalta tuntevat, että kyseessä on yksi ja sama kaupunki, joiden välillä on vain nimellinen raja. Mutta sekin on tullut viime aikoina tarkasti valvottavaksi.

Monet ihmiset, jotka eivät satu asumaan raja-alueilla ajattelevat varsinkin sosiaalisessa mediassa, että rajojen sulkeminen on hyvä asia, koska näin ei koronatauti leviä muihin maihin ja turismi on muutenkin luonnonvarojen tuhlausta. Nyt ei kuitenkaan puhuta turismista vaan ihmisten päivittäisestä mahdollisuudesta päästä töihin ja selviytymisestä. Terveys on tietenkin tärkeintä, mutta on syytä avata tätä problematiikkaa syvemmin.

Työnantajat rajan toisella puolella eivät välttämättä uskalla enää palkata Suomessa asuvaa tehtävään, koska rajoilla tilanne elää viikoittain ja rajat sulkemalla ollaan estetty fyysisesti ihmisten pääsy työpaikoilleen. Monilla on perhe, joten mahdollinen kotiin pääseminen ei saa jäädä vain epämääräisten arvailujen varaan. Kuukausittaiset menot pitää myös maksaa mutta kuinka maksat menosi, jos et välttämättä olekaan oikeutettu ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan työnantajasi katsoessa, että et ole saapunut sovittuun työvuoroosi rajasääntelyn vuoksi ja maiden eri työttömyysturvajärjestelmät eivät historiallisen rajattomuuden vuoksi edes tunne tällaista tilannetta.

Norjassa on alkanut jo ruotsalaisten työntekijöiden joukkopako. Ruotsista vuokrattavat lääkärit ja erikoissairaanhoitajat ovat peruspilari Norjan terveydenhuollon toiminnalle. Nyt myös tuotannollista työtä tekevät ovat irtisanoutuneet ja etsineet kotimaastaan uusia töitä. Pidemmän päälle tämä rajojen sulkeminen tuo suuria toiminnallisia häiriöitä Norjalle. Näin tärkeää on rajankävijöiden asema heidän työskentelymaassa.

Vuonna 1954 tuli Pohjoismaiden välille passivapaus. 65 vuotta saimme nauttia siitä, että pystyimme vapaasti käymään rajan toisella puolella töissä. Eikä ole syytä myöskään unohtaa raja-alueiden asukkaiden huolta tästä tilanteesta, sillä vaikka rajat avautuisivatkin, niin henkisiä arpia tämä sirkus on heihin jättänyt. Ja kuten tiedämme, arvet parantuvat hyvin hitaasti. Kenties ennen mahdollista seuraavaa pandemiaa.

Itse aloin ymmärtämään paremmin rajaseudun asukkaiden arkea muutettuani Pohjois-Norjaan lähelle Kilpisjärveä. Koska raja-alueita koskevat päätökset säädetään pääkaupungeissa, niin olisi korkea aika myös päättäjien tulla norsunluutorneistaan kuuntelemaan rajankävijöiden, sekä raja-alueiden työnantajien huolia ja tarpeita.

Markus Lyyra

projektijohtaja, Pohjoiskalotin rajaneuvonta, Skibotn