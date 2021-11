Nekalan jäteasema on organisoitu loogisesti ja järkevästi – jokaiselle tavaralle on paikkansa

Jätehuolto on hyvän arjen avainroolissa, kirjoittaa aluevaaliehdokas Markku Urhonen.

Taas tuli se hetki, jolloin nurkkiin kertyneistä turhuuksista ja muista jätteistä oli päästävä eroon. Muista kuin niistä, jotka jätetään kierrätyspisteeseen sujuvasti kauppareissun yhteydessä.

Muistissa oli aika, jolloin mentiin huonon omantunnon kanssa kaatopaikalle. Siitä on kuitenkin jo kauan. Pirkanmaan jätehuollon Nekalan pisteessä käydessä tuntuu, että ikuisuus.

Asiakas otetaan erinomaisella asenteella vastaan, käydään tuotavat yhdessä läpi ja asiakas tekee kierroksen loogisesti ja järkevästi organisoidulla alueella. Jokaiselle tavaralle on paikkansa, josta se ohjautuu edelleen hyötykäyttöön. Kestävää, järkevää ja helppoa. Palvelun hinta on kohdallaan. Kaikki tämä, ja ollaan melkein Tampereen keskustassa.

Nekalassa käynnit onnistuvat kerta kerralta sujuvammin. Mennyt on todella mennyttä. Kysyin minua ohjeistaneelta ja kuunnelleelta henkilöltä, kuinka näin hyvä meininki on mahdollista saada aikaan ja pitää yllä? Semminkin, kun aikanaan asiat ovat olleet melkein päinvastoin. Hän vastasi: ”Koska nykyisin asiakkaat ovat niin fiksuja.” Se oli hienosti sanottu ja ajateltu. On syntynyt hyvän kierre.

Sain kuulla myös, että jatkossa hyvän arjen avainroolissa oleva ala kohtaa kuluttajan entistä järkevämmin ja helpommin. Nekalan sijainti melkein keskellä kaupunkia on vielä harvinaista, mutta tulevaisuudessa pirkanmaalaisyritys löytyy yhä useammin sieltä, missä asiakkaatkin ovat. Maailma paranee.

Pirkanmaan jätehuolto on erinomainen esimerkki siitä, että koko maakuntaa voidaan kohdella fiksusti ja dynaamisesti. Siihen tarvitaan vain taitoa ja tahtoa.

Markku Urhonen

aluevaaliehdokas (vihr.), Tampere