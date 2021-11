Toimittaja Hanna Haukijärvi pahoitteli kolumnissaan (AL 25.11.) sitä, ettei selkeää eläinten hyvinvoinnista kertovaa merkkiä löydy Suomesta. Eläinten hyvinvoinnista kertova merkki kuitenkin on jo kuluttajien saatavilla, nimittäin luomumerkki.

Luomu on Suomessa ainoa viranomaisen valvoma ruuan tuotantotapa, joka asettaa lainsäädäntöä korkeampia vaatimuksia eläinten hyvinvoinnin varmistamiseksi. Sen vuoksi kuluttaja voi olla varma, että valitessaan luomun hän valitsee eläinten hyvinvoinnin kannalta parhaimman tuotantotavan.

On totta, että luomu ei varsinaisesti ole eläinten hyvinvointimerkki, sillä luomu on eläinten hyvinvointia laajempi kestävän ruuan tuotantotapa, joka asettaa vaatimuksia alkutuotannosta aina valmiiseen elintarvikkeeseen saakka. Eikä luomu ole mikä tahansa järjestelmä, vaan on osa EU:n lainsäädäntöä.

Luomun iso etu ja ero muihin tuotantotapoihin on valvonta: kaikki luomutilat tarkastetaan vuosittain. Tavanomaisille tiloille tarkastuksia osuu selvästi harvemmin.

Kuten Haukijärven mainitsemasta Eläinten hyvinvointikeskuksen kuluttajan oppaasta käy ilmi, luomutuotannon erot tavanomaiseen eläintuotantoon verrattuna ovat selvät. Luomueläimillä on mahdollisuus lajityypilliseen käyttäytymiseen väljempien tilojen ja virikkeiden kautta. Luomueläimet ulkoilevat ja kaikki luomulehmät laiduntavat. Myös kaikenlaiset häkit ovat luomussa kiellettyjä ja esimerkiksi kaikki emakot porsivat vapaasti.

Kilpailu vastuullisimmasta eläintuotteesta käy kauppojen hyllyllä kovana, markkinointiväitteitä on monia niin maidoissa kuin munissakin. Mahdollinen eläinten hyvinvointimerkki voisi olla luomun rinnalla hyvä keino välittää puolueetonta tietoa kuluttajille.

Luonnonvarakeskuksen ja Pellervon taloustutkimuksen suunnittelemassa merkkiluonnoksessa eläinten hyvinvoinnille olisi kolme tasoa, jossa korkein taso ilmeisesti suurin piirtein vastaisi luomumerkin hyvinvointivaatimuksia. Ongelmaksi voi kuitenkin nousta sama kysymys kuin luomumerkissä, ymmärtävätkö kuluttajat todella mitä merkki tai sen eri tasot pitävät sisällään?

Aura Lamminparras

toiminnanjohtaja, Pro Luomu ry