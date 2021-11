Läheiseni on hoito on sujunut hyvin – kiitos erityisesti kotihoidolle

Lähiomaiseni on päässyt sujuvasti kaikkiin palveluihin ja operaatioihin, joita on tarvinnut.

Paljon on ollut puhetta ja pitääkin olla nykyisestä terveydenhuoltomme tilasta. On liian paljon ongelmia kaikilla tasoilla ja julki tulee tämän tästä räikeitä väärinkäytöksiä, hoitoon pääsy ongelmia ja henkilökuntavajetta.

Haluan nyt kuitenkin kertoa, että Tampereella myös asiat toimivat. Kokemuksesta tiedämme, että vanhemmalla iällä tulee totta kai monenlaista remppaa ja sairautta ja siksi tarvitaan monenlaista hoitoa ja palvelua itse kullekin.

Totean nyt vain lyhyesti, että lähiomaiseni on päässyt kaikkiin palveluihin ja operaatioihin, joita on tarvinnut keväästä tähän päivään asti, erittäin sujuvasti. Saadut hoidot sekä leikkaukset ovat onnistuneet loistavasti ja näiden palveluiden tuottajat, eli henkilökunta näissä yksiköissä, olette toimineet kiitettävästi kaiken paineen alla, eikä vähempää koronan tuomien vaikeuksien keskellä.

Kiitos siis Tesoman terveyskeskus Oma Mehiläinen, Acuta, Tays silmäkeskus, Tays ihotautien poliklinikka, Tays Hatanpään vatsakeskus.

Aivan erikseen haluan kiittää kaupungin kotihoidon yksikköä Tammerkosken Kotihoitoa, jonne olin yhteydessä alkukesästä ja toivoin, että kartoitetaan omaiseni tilannetta. Taas toimi, eli nopeasti alueen palveluvastaavan kanssa sovittiin kotikäynti ja tehtiin alustava kartoitus palveluista, joita haluttiin ja tarvittiin, jotta arki sujuisi turvallisesti ja ongelmitta.

Suunnitelman mukaan on nyt toimittu kesästä lähtien. Erityisesti olen vaikuttunut siitä, miten hyvin ja kuitenkin pienellä byrokratialla kaikki on toiminut. Myös Tammerkosken kotihoito on pitänyt minut omaisen koko ajan kartalla, missä mennään ja mitä toimenpiteitä tai muutoksia ollaan tekemässä suunnitelmiin. Kiitos siis Tammerkosken kotihoidon hoitotiimi numero 1, olette ihan parhaita.

Samalla olen vahvasti sitä mieltä, että nopeasti on korjattava terveydenhuollon kaikkien toimijoiden palkkausta ylöspäin, koska se loppupeleissä on se mittari, millä arvokasta työtänne yhteiskunnassa arvostetaan. Olette sen ansainneet.

Kai Lindroos

Tampere