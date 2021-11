Ei apulaislääkärimallia, kun asiantuntija­sairaanhoitajan työ on jo olemassa

Sairaanhoitajien kliinisiä urakehitysmahdollisuuksia on osin purettu viimeisten vuosikymmenten aikana, seuraukset ovat olleet katastrofaalisia, kirjoittaa kaksi asiantuntijaa Sairaanhoitajaliitosta.

Petteri Hinkka kirjoitti siitä, miten sairaanhoitajien koulutusta ja osaamista pitäisi hyödyntää entistä enemmän (AL 21.11.).

Olemme samaa mieltä sairaanhoitajien työnkuvan kehittämisen tarpeesta ja sen hyödyistä tulevilla hyvinvointialueilla. Emme kuitenkaan kutsuisi näitä asiantuntijasairaanhoitajia apulaislääkäreiksi. Kansainvälisesti vastaavanlainen työnkuva on ollut käytössä monissa maissa jo pitkään. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut Nurse Practitioner (suomeksi asiantuntijasairaanhoitaja) voi osana moniammatillista tiimiä itsenäisesti tutkia ja hoitaa potilaita, määrätä tutkimuksia, lääkkeitä ja jatkohoitoja, kohdata kokonaisvaltaisesti ja edistää terveyttä.

Suomessa sairaanhoitajien kliinisiä uramalleja on toistaiseksi hyödynnetty aivan liian vähän, vaikka ne mahdollistaisivat monin tavoin paremmat terveyspalvelut väestölle.

Meillä sairaanhoitajien koulutustaso on korkea ja suomalaisten sairaanhoitajien osaamista arvostetaan kansainvälisestikin. Puutteellisten työolojen, alhaisen palkkauksen ja huonojen kliinisten etenemismahdollisuuksien vuoksi sairaanhoitajan ainutlaatuinen ja merkityksellinen työnkuva on vaarassa. Sairaanhoitajien kliinisiä urakehitysmahdollisuuksia on osin purettu viimeisten vuosikymmenten aikana. Seuraukset ovat olleet katastrofaalisia.

Nyt ollaan pisteessä, jossa sairaanhoitajan urakehitysmahdollisuudet on välttämätöntä palauttaa ja niitä on entisestään kehitettävä. Sairaanhoitajien jatkuvaa oppimista vaativaa osaamista, hyvinvointia tukevia työoloja ja motivoivaa palkkausta on kaikin keinoin tuettava niin työnantajien, hyvinvointialueiden kuin valtiovallan puolelta.

Nykyisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen laadun ylläpitämiseksi sairaanhoitajat tarvitsevat syväosaamista. Siksi suuret odotukset kohdistuvat myös sairaanhoitajien erikoistumiskoulutuksiin ja niiden uudistamistarpeeseen, jonka pohjaksi STM:n Terveydenhuollon ammattihenkilöiden neuvottelukunnan hoitotyön jaosto on laatinut hyvät ehdotukset. On todella surullista kuultavaa, että tällä hetkelläkin puretaan säästömielessä esimerkiksi potilaille ja asiakkaille niin tärkeiden diabeteshoitajien ja astmahoitajien vakansseja ja jaetaan työt ”kaikkien” kesken.

Meillä on runsaasti näyttöä siitä, että väestön saamia palveluita, hoitoon pääsyä, hoidon laatua, potilaslähtöisyyttä ja potilaan palveluista saamaa hyötyä voidaan edistää kehittämällä ja hyödyntämällä systemaattisesti sairaanhoitajien uudenlaisia, laajavastuisia työnkuvia niin perinteisessä vastaanottotyössä kuin kasvavissa koti- ja etäpalveluissa.

Sote-muutos haastaa uusiin, rohkeisiin, väestölähtöisiin ja tutkimustietoon pohjautuviin visioihin ja toimiin visioiden toteuttamiseksi. Uusien mallien toteuttamiselle tarvitaan vahva poliittinen tuki.

Anna Suutarla

asiantuntija, Sairaanhoitajaliitto

Liisa Karhe

asiantuntija, Sairaanhoitajaliitto