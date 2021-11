Jos hoitajan aloitteellisuutta ja itsenäisyyttä rajoitetaan ja häntä ohjataan liiaksi ylhäältä, homma tökkii, kirjoittaa aluevaaliehdokas Olli-Pekka Mehtonen.

Julkisuudessa kannetaan huolta, kun hoitajat eivät viihdy työssään, vaan hakeutuvat toisiin töihin. Keinoksi esitetään lisää liksaa, koronalisää ja koulutuksen lisäämistä. Ei toimi.

Näissä puheissa unohdetaan, että suomalainen hoitaja on fiksu ja hyvin koulutettu. Eurojen lisäksi hän kaipaa arvostusta. Meillä on unohdettu, että psykiatrisen ja somaattisen hoitotyön tärkein instrumentti on hoitaja itse, hänen osaamisensa ja hänen kokemuksensa.

Hoitajan elämänkokemus on rikkaus, jolla on uskomattoman suuri terapeuttinen vaikutus. Siksi sitä kannattaa hyödyntää hoitosuhteissa. Kaivannon sairaalan johtajana minulla on ollut tilaisuus johtaa ja kehittää hoitotyötä tähän suuntaan. Kaivannossa oli hyvin toimivia ”driimtiimejä”, potilaat hoidettiin porukalla hyvin ja henki talossa oli erinomainen.

Jos hoitajan aloitteellisuutta ja itsenäisyyttä rajoitetaan ja häntä ohjataan liiaksi ylhäältä, homma tökkii. En ymmärrä, miksi kehitys on mennyt tähän. Minusta oman järjen käyttö on potilastyössä paitsi sallittua myös erittäin suotavaa.

Lue lisää: Miten sote-alan henkilöstön riittävyys turvataan? Ministeriö käynnistää uuden ohjelman

Sairaalamaailman johtamismalli on kallis, hierarkkinen ja monimutkainen. Pomoja riittää, jokaiselle myös lakisääteiset varamiehet. Asiat kirjataan pilkuntarkasti tietokoneille ja -järjestelmiin, joita päivitetään tämän tästä, mistä seuraa loputtomasti koulutuksia ja kokouksia. Hoitotyö kapenee raporttien ja raporttien raporttien laadinnaksi, vastuuta ja virheitä pelätään.

Yksityinen johtojärjestelmä on julkista huomattavasti yksinkertaisempi ja – rohkenen sanoa – tehokkaampi. Kyse on paljolti henkilökemiasta. Jos johtamisketjun heikoin lenkki on hierarkian yläoksilla, peliä on kentällä eli arkityössä hyvin vaikea voittaa.

Yksityisellä puolella ongelma on ratkaistavissa henkilöitä vaihtamalla, julkisella vain virkavirheen kautta jos niinkään. Näin isokin yksikkö voi lamaantua, ja siitä kärsii koko ketju. Potilasparka, ketjun viimeinen lenkki, kaikkein eniten.

Lääkkeet terveydenhuollon kustannussäästöihin ja henkilöstön hyvinvointiin ovat selkeät: johtamisketjut suoriksi, byrokratia polvilleen ja hyvästit potilashoidon kannalta epäolennaiselle kirjaamiselle. Perustyöstä on myös maksettava parempi korvaus, ja hoitajien osaamista on arvostettava vaikkapa kannustuspalkkioin.

Lue lisää: Taysin sairaanhoitaja Iina Hänninen kertoo, mihin uupuminen hoitotyössä voi pahimmillaan johtaa – Saimme hoitajilta valtavasti huolestuneita viestejä: ”Potilasturvallisuus vaarantuu päivittäin”

Tärkeintä on kuitenkin ottaa työntekijöiden toiveet huomioon, koskivat ne sitten työaikoja, työoloja, työn ohjausta tai lomajärjestelyjä. Pomottaminen, pätkätyöt ja pelolla johtaminen eivät kuulu sairaalan arkeen.

Kun nämä seikat saadaan järjestykseen, uskon, että hoitajapula on pian historiaa. Minulla on Kaivannon vuosiltani tästä omakohtaista kokemusta.

Olli-Pekka Mehtonen

psykiatri, ylilääkäri evp., aluevaaliehdokas (kok.), Kangasala