Nokia arena on englantia – eläköitynyt englannin opettaja toivoo ymmärrettävää suomea väännösten sijaan

Pilakuvassaan (AL 20.11.) Sihto on oikeassa. Suomen kielioppi- ja oikeinkirjoitussääntöjen mukaan Nokia Arena on väärin. Se on englantia. Vaatiko Nokia tätä sponsorina kansainvälisyyden vuoksi?

Suomalainen käyttää genetiiviä ja kirjoittaa esimerkiksi Lontoon liikenne, ei Lontoo liikenne, englantilainen substantiiviattribuuttia London, siis London traffic. Areena on suomea, arena englantia.

Englannin sanat ovat monesti syrjäyttäneet suomenkieliset puhekielessäkin. Enää ei sanota noin tai suunnilleen vaan öbaut. Ei siirrytä seuraavalle tasolle vaan nekstille levelille. Kehittymisessä tai prosesseissa ei ole enää vaiheita eikä oteta askeleita eteenpäin vaan steppejä.

Eläköityneenä englannin opettajana toivon, että hienostelu jäisi pois. Käyttäkäämme kaikille ymmärrettävää suomea väännösten sijaan.

Risto Moisio

Tampere