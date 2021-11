Nuorisovaltuutetut ympäri Pirkanmaata haluavat saman toimintamallin kuin työelämässä myös nuorisovaltuustojen ja viranhaltijoiden yhteistyöhön, kirjoittaa kahdeksan nuorisovaltuutettua.

Nuorisovaltuustoille luvataan mahdollisuuksia, joita ei toteuteta.

Kuntalaissa lukee: “Nuorisovaltuustolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä kunnan asukkaiden hyvinvointiin, terveyteen, opiskeluun, elinympäristöön, asumiseen tai liikkumiseen sekä muissakin asioissa, joiden nuorisovaltuusto arvioi olevan lasten ja nuorten kannalta merkittäviä. Nuorisovaltuusto tulee ottaa mukaan lasten ja nuorten osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen kunnassa.”

Laki on ollut voimassa kuusi vuotta, mutta kuka sen noudattamista valvoo? Tällä hetkellä useissa kunnissa nuorisovaltuustoille luvataan mahdollisuuksia, joita ei kuitenkaan toteuteta.

Lue lisää: Nuoret haluavat Tampereen kouluihin mielenterveys­tarkastukset ja ilmaiset aamupalat – Tässä ovat nuorisovaltuuston uudet jäsenet

Keräsimme Pirkanmaan nuorisovaltuutettujen koulutustapahtumassa Piiripäivillä kokemuksia kaupungin viranhaltijoiden petetyistä lupauksista.

Yhden kaupunkiseudun nuorisovaltuuston tahtotila on ollut jo vuosia se, että he saisivat oman budjetin. Toive on huomioitu johdossa, mutta toimia tämän eteen ei olla tehty.

Toisessa kaupungissa keskustelua on herättänyt julkisen liikenteen käteismaksun poisto. Nuorisovaltuustolle on luvattu lausuntopyyntö ja mahdollisuus vaikuttaa, mutta tällä kertaa lausuntopyyntö ei saavuttanut sitä.

Yhdessä Pirkanmaan kunnassa nuorisovaltuustoa ei ole vielä kuudenkaan vuoden jälkeen.

Useasti on ollut keskustelua myös siitä, että nuorisovaltuustot saisivat edustajat lautakuntiin. Monissa kunnissa tilanne on kuitenkin se, että nuorisovaltuusto pyydetään kokouksiin vain silloin, kun asialla on suora vaikutus nuoriin.

Lain mukaan on nuorisovaltuuston tehtävä arvioida, mihin asioihin nuorien pitää vaikuttaa. Suorat vaikutukset unohtuvat niin kuin pyynnöt kokouksiin.

Verrataan asiaa työelämään: Jätättekö te kutsut lähettämättä palavereihin? Lupaatteko tehdä jotain ja sitten jätätte tekemättä? Lupaatteko te rahaa jollekin hankkeelle, mutta sitten jätätättekin sen työpöydän laatikkoon? Vastaus on varmasti ei, koska työelämässä ei toimita niin.

Nuorisovaltuutetut ympäri Pirkanmaata haluavat saman toimintamallin myös nuorisovaltuustojen ja viranhaltijoiden yhteistyöhön.

Ella-Sofia Lindeman

Konsta Lamminen

Eetu Hukkanen

Zahra Shaker

Tähkä Tolvanen

Milja-Maria Halme

Rasmus Riikonen

Laura Vugts

Nuva ry:n Pirkanmaan piiri ry:n Piiripäivien osallisuus -paja