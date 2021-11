Hoitotahtonani määrään: Minua ei saa hoitaa, eikä lähestyä hoitohenkilökuntaan kuuluva, joka on rokottamaton yleisiä, vallitsevia tauteja vastaan, kuten covid-19, tuhkarokko ja influenssa.

Minua ei saa myöskään hoitaa, eikä lähestyä rokottamaton ulkomailla lähiaikoina matkustanut hoitohenkilökuntaan kuuluva, joka rokotevastaisena voi sairastuttaa hoidettavansa myös eksoottisiin tauteihin.

Tiedetään, että sairaaloissa ja hoivakodeissa on rokotevastaisia hoitajia, jotka saattavat vaaraan sairaaloiden potilaiden ja hoivakotien sekä kotihoidossa olevien asukkaiden usein jo ennestään heikon terveydentilan, jopa aiheuttaen ennenaikaisia kuolemia kuten maassamme on tapahtunutkin.

Henkilökohtainen mielipiteeni on, että jo ennen hoito- tai hoiva-alan koulutuksen alkamista pitää selvittää opiskelijan suhtautuminen rokotuksiin. Jos opiskelija on vakaumukseltaan rokotevastainen, häntä ei pidä ryhtyä lainkaan kouluttamaan hoitotyöhön. Tämä tarkoittaa hoitajiksi aikovia, mutta tietysti myös lääkäreiksi koulutettavia.

Tällaisissa kysymyksissä on naiivin idealistista vedota ihmisoikeuksiin tai yksityisyyden suojaan. Toki yksityishenkilönä jokaisella on nämä oikeudet ja tämä suoja, mutta hoitaessaan työssään rokottamattomana vaikeasti sairaita, onko kyse enää ihmisoikeuksista vai pitäisikö puhua epäihmisoikeuksista? Miksi maan hallitus ja vastuulliset tahot sallivat rokotevastaisten hoitotyön ja ylipäätään tällaisten henkilöiden kouluttamisen hoitotyöhön.

Jatkuvasti näissä keskusteluissa unohdetaan se tosiasia, että sairaalan potilailla ja myös hoivakodin tai kotihoidon asukkailla on ihmisoikeudet. Heillä kaikilla on oikeus kieltää rokottamattoman hoitajan levittämän tartuntataudin kohteena oleminen. Ikävä kyllä tämä on kuitenkin vain teoreettinen mahdollisuus, sillä sairaaloissa ja hoitokodeissa sairaan ja huonokuntoisen taistelu oikeuksistaan kilpistyy toivottomaksi taisteluksi asenteita ja byrokratiaa vastaan – sinut leimataan hulluksi Don Quijoteksi!

Tartuntatautilain mukaan määritellään rikolliseksi teoksi tahallinen vakavan taudin levittäminen muihin ihmisiin. Eikö hoitoalan koulutuksen saanut henkilö sitten muka ymmärrä, että hän on rokottamattomana potentiaalinen sairauksien levittäjä? Hyvä kysymys: syyllinen vai syyntakeeton?

Miten nykyinen hallitus ja etenkin sosiaali- ja terveysministeri, Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos Thl, korkea-arvoiset lääkärit, epidemiologit, infektiosairauksien erikoisasiantuntijat ja yleensä kaikki tervejärkiset kansalaiset voivat hyväksyä vallitsevan tilanteen?

Arto J. Heinämäki

Tampere