Tampereen kotihoidon tilanne tulee saada kuntoon – meidän päättäjien on selvitettävä, miten kriisiytyminen tapahtui

Aluehallintoviraston lausuma on tylyä luettavaa, kirjoittaa valtuutettu Ilkka Sasi.

Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut ovat tehneet sopimuksen Kotitori-palveluintegraattorin hankinnasta Sociala Oy:n ryhmittymän kanssa. Socialan kantaosakkaisiin kuuluu muun muassa Soste ry.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen viranhaltijoiden valitseman uuden toimijan tuottamien palvelujen, kuten vanhuspalvelujen laadun kanssa on nyt syksyllä ollut suuria ongelmia – Tampereen sosiaali- ja terveyslautakunta on saanut aluehallintovirastolta huomautuksen kokonaisuudesta. Hankinnan kokonaisarvo on ollut noin 80 miljoonaa euroa.

Aluehallintoviraston lausuma on tylyä luettavaa. Uusi toimija on väestövastuualueella toteuttanut kotisairaanhoitoa, vaikka palveluntuottajalla ei ole ollut terveydenhuollon lupaa. Avi toteaa, että ilman terveydenhuollon lupaa toimiminen on rikoslain mukaan kriminalisoitua.

Jos palvelun ohjaamiseen ja valvontaan olisi ollut osaamista, perusasioiden olisi pitänyt olla kunnossa ja lain mukaiset ennen palvelun aloittamista. Aluehallintovirasto on tarkastuskäynnin pohjalta todennut, että uuden toimijan osalta esimerkiksi lääkeluvat eivät ole olleet kunnossa eikä myöskään ole ollut tarkkaa aikataulua, missä ajassa asia saatetaan kuntoon.

Kotitorin historia on ollut pidetty. Aiempi yksityinen toimija hoiti toimintaa menestyksellisesti 12 vuotta. Meidän päättäjien onkin selvitettävä perusteellisesti, miten tilanteen kriisiytyminen kotihoidossa on tapahtunut, jotta samanlaiset virheet eivät toistu. Ei kannata korjata sellaista mikä ei ole rikki.

Vuoden alussa uuden toimijan toimesta Kotitorin kautta aletaan tuottaa muun muassa vammaispalvelujen kotihoitoa. Tampereen kaupungin on syytä saada varmuus, että ottaen huomioon aiemmat referenssit, palvelut tulevat toimimaan laadukkaasti. Hyvä hallinto havaitsee ongelmat ennakkoon ja reagoi, ennen kuin on liian myöhäistä.

Ilkka Sasi

kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja (kok.), Tampere