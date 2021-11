Lääkäriin on vaikea päästä – apulaislääkärimalli ratkaisisi lääkäripulan

Apulaislääkärimallissa esimerkiksi sairaanhoitaja jatkokouluttautuu apulaislääkäriksi, kirjoittaa aluevaaliehdokas Petteri Hinkka.

Terveydenhuoltojärjestelmämme suurimpia haasteita on vaikeus päästä lääkärin vastaanotolle. Suurta suosiota julkisuudessa taannoin sai perhelääkärimalli, joka on lähellä tamperelaisille tuttua omalääkärimallia, mutta se ei ratkaise lääkäripulaa. Apulaislääkärimallissa esimerkiksi sairaanhoitaja jatkokouluttautuu työn ohessa suoritettavassa korkeakoulutuksessa apulaislääkäriksi. Malli on käytössä monissa sivistysmaissa.

Käytössä oleva hoidontarpeenarviointijärjestelmä mahdollistaa tehokkaan rajanvedon ja ohjauksen lääkärien, apulaislääkärien ja hoitajien välillä. Apulaislääkäri voisi esimerkiksi hoitaa järjestelmää kuormittavat tavanomaisimmat lyhyet sairauslomat tavanomaisin lääkemääräyksineen ja tutkimuslähetteineen.

Apulaislääkäreillä voisi myös olla monesta näkökulmasta mielekkäämpää hoitaa yleisimpiä mielenterveysongelmia ja antaa keskusteluapua. Apulaislääkärimalli lisää sairaanhoitajakoulutuksen ja työn houkuttelevuutta mahdollistamalla kunnianhimoisimmille etenemisen alalla asiantuntijaroolissa. Myös lääkärit usein nostavat pinnalle kiinnostuksen käyttää osaamistaan ammatillisesti haastavampiin tapauksiin.

Mallia kritisoivat lähinnä vähättelevät terveydenhuollon ammattilaisia. Vähättelijät eivät ymmärrä, että sairaanhoitajaksi on opiskellut valtavasti lahjakkaita ihmisiä, jotka ovat myös akateemisesti lahjakkaita. Ei uskota nuoren lääkärin tai yleislääkärin osaamiseen, vaan erikoislääkärille pitäisi aina päästä kivenheiton päähän. Tämä ei valitettavasti ole mahdollista aina edes yksityisen sektorin palveluita ostamalla.

Malli on harvoja keinoja yrittää pelastaa terveydenhuolto ja sote-uudistus siten, että saamme jatkossakin ympäri Suomen suomenkielistä lääkäritasoista palvelua.

En usko, että juuri kukaan päättäjä vastustaa hoitoon ohjautumisen ja palveluiden saatavuuden parantamista. Uudistuksella on kiire ja se tulisi heti ottaa hallituksessa ja ministeriöissä välittömästi pöydälle.

Petteri Hinkka

aluevaaliehdokas (ps.), Tampere