Tampereen kaupunki vastaa kolumnistille: uudella palveluntuottajalla on ollut haasteita käynnistää toimintaa

Kotihoidon pitäisi olla yhtä laadukasta, oli se kaupungin omaa tuotantoa tai ulkoistettua, kirjoittavat palvelujohtaja Mari Patronen ja apulaispormestari Johanna Loukaskorpi.

Äitinsä kokemuksista Tammelan alueen kotihoidon asiakkaana kirjoitti Nina Lehtinen Aamulehden kolumnissaan (AL 16.11.). Olemme pahoillamme saamastanne huonosta palvelusta. Palvelu ei ole toiminut niin kuin pitäisi.

Tampereen kaupunki on ulkoistanut Tammelan ja Tampellan alueen kotihoidon tuottamisen vuodesta 2009 alkaen. Kaupunki kuitenkin vastaa palvelusta ja määrittelee sen toimintatavat. Asiakkaan näkökulmasta kotihoidon pitäisikin toimia aivan samalla tavalla riippumatta siitä, onko se ulkoistettua vai kaupungin omaa tuotantoa.

Tampellan ja Tammelan alueen kotihoidon toimija vaihtui 1.9.2021. Ikävä kyllä uudella palveluntuottajalla on ollut haasteita käynnistää toimintaa. Kaupunki on ratkonut tilannetta yhdessä aluehallintoviraston, henkilöstön sekä palvelutuottajan kanssa, jotta asiakkaiden palvelut on saatu turvattua. Lokakuussa kaupunki otti alueen kotihoidon omaksi toiminnakseen aluehallintoviraston määräyksestä.

Syyskuun alussa vaihtui Tampellan ja Tammelan alueen ateriapalvelujen sekä koko kaupungin siivous- ja turvapalvelujen tuottaja. Palvelun sisältö ja maksut pysyivät kuitenkin ennallaan.

Kaikille Tampereen kotihoidon asiakkaille kuuluvat kotihoidon lääkäripalvelut. Kotihoidon sairaanhoitaja toimii lääkärin työparina, konsultoi lääkäriä tai pyytää lääkäriä tarvittaessa kotikäynnille. Halutessaan asiakas voi jäädä terveysaseman asiakkaaksi tai käyttää myös yksityistä, itse maksamaansa lääkäripalvelua.

Jokaisella alueella on oma kotihoidon asiakasohjaaja, joka on kaupungin työntekijä. Asiakasohjaaja arvioi asiakkaan palveluntarpeen ja miettii yhdessä asiakkaan ja hänen omaistensa kanssa sopivat palvelut, jotka tukevat asiakkaan kotona asumista. Osa palveluista voi olla asiakkaan yksityisesti hankkimia, osa voi tulla järjestöiltä ja osa kaupungin järjestämänä. Kaupungin järjestämistä palveluista tehdään asiakkaalle palvelu- ja hoitosuunnitelma, sekä päätökset palvelusta ja maksuista.

Kotihoidon asiakasohjaaja vastaa asiakkaan palvelukokonaisuudesta ja siitä, että asiakkaalla on oikeat palvelut oikeaan aikaan. Kotihoito vastaa puolestaan siitä, että asiakkaan saama kotihoito on laadukasta ja toteutuu asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Kotihoito myös arvioi säännöllisesti asiakkaan palvelun tarvetta.

Kotitori on kaikkien kuntalaisten käytössä oleva yleinen ohjaus- ja neuvontapiste, jonne voi ottaa yhteyttä tai mennä käymään Frenckellissä sijaitsevassa palvelupisteessä. Sieltä saa tietoa esimerkiksi liikunta- tai harrasteryhmistä, apuvälineistä ja apua hoitotukihakemuksen täyttämiseen tai yksityisten palveluiden tilaamiseen. Jos asiakkaan palvelutarvetta on syytä selvittää laajemmin, Kotitorilta ohjataan asiakas kotihoidon asiakasohjaajan luo.

Mari Patronen

palvelujohtaja, Tampereen kaupunki

Johanna Loukaskorpi

apulaispormestari, Tampereen kaupunki