Hyvin toimiva avohoito mielenterveys- ja päihdepalveluissa vähentää psykiatrisen sairaalahoidon kuormitusta, kirjoittaa kaksi vihreää valtuutettua.

Aluevaalit koittavat tammikuussa 2022. Mutta mistä hyvinvointialueiden toiminnassa on todella kyse? Kyse ei ole pelkästä hallinnon rakenteesta, vaikka rakenteillakin on toki merkitystä. Kyse on siitä, miten terveyden ja hyvinvoinnin palvelut järjestetään ja kuka niitä saa. Myös Pirkanmaalla on isoja ratkaisuja tehtävänä.

Hyvinvointialueiden toimintaa säätävät lait on jo säädetty, mutta käytännön toteutus riippuu pitkälti tulevista aluevaltuustoista. Hyvinvointivaltiota on sekä puolustettava että kehitettävä. Tässä on tärkeää hyödyntää alan ammattilaisten osaamista ja varmistaa, että henkilöstöä on riittävästi ja että esimerkiksi hoitajia, sosiaalityöntekijöitä ja palopelastajia kuullaan, kun palveluja kehitetään.

Lue lisää: Pian valitaan, ketkä päättävät Pirkanmaalla 2 miljardin euron jättibudjetista – Tästä jutusta löydät kaiken oleellisen aluevaaleista: kuinka monta terveysasemaa maakuntaan jää?

Mielenterveyden häiriöt ovat edelleen yleisin syy työkyvyttömyyseläkkeelle joutumiseen. Tällä on valtava hintalappu niin inhimillisesti kuin taloudellisesti. Eksyneen nuoren auttamisella voidaan pelastaa kokonainen elämä. Masentuneen vanhemman saadessa apua ajoissa kannatellaan koko perhettä.

Olemme nähneet, että myös Pirkanmaalla mielenterveyspalveluiden tarve on erityisen akuutti – etenkin näin koronakriisin jälkeisessä maailmassa. Korona-aika on kasvattanut päihde- ja mielenterveyspalveluiden tarvetta kaikkialla Pirkanmaalla. Esimerkiksi Nokialla hoitotakuu ei tällä hetkellä toteudu. Myös hoidon jatkon toteutuminen on haastavaa. Näin moni apua tarvitseva joutuu odottamaan ensikontaktia, mutta myös jatkohoitoa tarpeettoman kauan. Pahimmassa tapauksessa tilanne ehtii kriisiytyä. Tästä ei kärsi ainoastaan hoitoa odottava potilas, vaan myös hänen läheisensä.

Olemme (AL 19.10.) saaneet lukea sadasta lapsesta ja nuoresta, jotka ovat odottaneet yli puoli vuotta hoitoon pääsyä. Tilanne näkyy kouluissa ja perhepalveluissa, joissa resurssit eivät enää riitä kasvaneen tuen tarpeen hoitamiseen. Tämän lisäksi mielenterveyden avohuolto on toistuvasti ollut uutisissa resurssien riittämättömyyden vuoksi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on kiinnittänyt raporteissaan huomiotaan siihen, että Pirkanmaalla mielenterveyspalvelut ovat varsin pirstaleiset ja kuntien tarjoamien palveluiden välillä on suuriakin eroja.

Hyvin toimiva avohoito mielenterveys- ja päihdepalveluissa vähentää psykiatrisen sairaalahoidon kuormitusta. Lisäksi ihmiset saavat parempaa palvelua, joka vastaa heidän tuen tarpeitaan. Tulevan hyvinvointialueen haasteena ei ole ainoastaan riittävien palveluiden tuottaminen, mutta myös ammattitaitoisen henkilökunnan saatavuuden ja pitovoiman turvaaminen.

Vihreät on esittänyt, että jokaisessa kunnassa olisi matalan kynnyksen mielenterveyspalvelupiste. Isommissa kaupungeissa Tampereella ja Nokialla se voisi olla kiinteä – pienemmissä kunnissa kuten Virroilla, Hämeenkyrössä ja Kihniössä se voisi taas toimia esimerkiksi kerran viikossa toteutettavana tai liikkuvana palveluna. Tarvitsemme myös palvelut turvaavaa terapiatakuuta koko maahan.

Näissä vaaleissa voidaan turvata laadukkaat palvelut, torjua eriarvoisuutta ja edistää ihmisten yhdenvertaista kohtelua.

Iiris Suomela

vihreiden varapuheenjohtaja, kansanedustaja, valtuutettu, aluevaaliehdokas, Tampere

Kaisa Räsänen

Nokian vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja, Nokia