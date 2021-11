Akaan Toijalassa on tilitoimisto, jonka nimi on Tili ja tarkastus Olli Lehtimäki Oy. Yritys on toiminut saman nimisenä ja aivan samassa osoitteessa jo yli 27 vuotta. Kirjeposti sinne on kulkenut kohtalaisesti – siis lähinnä kai normaalisti tähän vuoteen asti.

Tämän vuoden alkupuolelta lähtien on Posti alkanut toimia omaperäisesti ja aivan omituisesti.

Rohkenen ottaa asian esille näin lehden palstalla, sillä tiedän, ettemme ole ainoita, joita asia kovasti häiritsee, muun muassa eräät asiakkaamme ovat kertoneet vastaavasta ongelmasta. Yrityksemme nimessä on ja on ollut perustamisesta lähtien oma nimeni.

Asun ja olen asunut yli 10 vuotta Lempäälän Höytämössä. Matkaa Toijalaan on yli 30 kilometriä.

Posti on alkanut jakaa kirjepostia Höytämöön kotiosoitteeseeni. Kaikissa kyseisissä kirjeissä on ollut yrityksen nimi aivan oikein ja toimistomme osoite aivan oikein sekä katuosoitteen (Pätsiniementie 9) että postinumeron (37800) ja postitoimipaikan (Akaa) osalta. Posti on muuttanut osoitteen kotiosoitteeseeni Höytämöön (postinumero 33880). Mistä Posti voi tietää, että olen juuri tuo Olli Lehtimäki? Suomessa minulla on useita täysikaimoja. Suunnilleen sama etäisyys Toijalasta, reilu 30 kilometriä oliis muun muassa Hämeenlinnaan, jossa myös asuu kaimani.

Kirjeitä on tullut paljon vähän väliä ja 11.11. tuli kotiini kaksi kirjettä. Toinen oli eräälle asiakkaallemme, joiden postia on sovittu tulemaan meidän osoitteeseemme. Osoite oli sinne Toijalaan aivan oikein.

Olen jo vuosia ollut eläkkeellä, joten en todellakaan halua jatkuvasti ajella Toijalaan viemään väärään osoitteeseen tullutta postia.

Kirjeet, jotka on jaettu väärään osoitteeseen, on tarroitettu tarralla, jossa lukee: osoiteselvitetty Postissa. Kysyn, miten niin on selvitetty, jos osoite on muutettu vääräksi?

Vastaava osoitteenmuutos oli yritykseemme tulevaan kirjeeseen tehty myös erään toimihenkilömme nimelle Akaan Viialaan. Se kirje meni aivan väärään osoitteeseen. Siellä Akaan Viialassa asuu kyseisen toimihenkilön kaima, joka onneksi oli tuttu ja kiikutti kirjeen tuolle toimihenkilöllemme, mistä se sitten löysi toimistolle.

Kun kevään mittaan oli tullut useita kirjeitä väärin, kysyin tätä asiaa Postin kotisivujen kautta kesäkuulla. Vastaus luvattiin 2–3 päivän kuluessa. Kesti lähes kuukauden. Vastauksessa vain pahoiteltiin, että oli jaettu väärään osoitteeseen. Ei otettu mitään kantaa varsinaiseen ongelmaan.

Tosin siellä minulle oli haasteena päättää valinta kysymykseen: kuuluuko ongelma henkilölle vai yritykselle? Koska yrityksen posti jaettiin yksityiselle henkilölle, niin kumman ongelma se oli? Minusta molempien.

Kysymys: Jos Posti tekee tuollaisen osoiteselvityksen, niin mistä voimme enää tietää paljonko kirjeitä osoitellaan kaimoilleni, jotka kaikki eivät välttämättä lähde kiikuttamaan sitä Toijalaan?

Ohjaaminen tässä tapauksessa takaisin Postille kyllä arveluttaa!

Olli Lehtimäki

Lempäälä