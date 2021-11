Toivotaan, että löytyy riittävästi pystyviä johtohenkilöitä, joilla on kyky ja halu organisoida valtavia kokonaisuuksia.

Tammikuun aluevaalien jälkeen alkaa kaikkien aikojen rekrytointikisa sote- johtajista ja päälliköistä.

Sotessahan on kyse juuri ihmisten lähipalveluiden parantamisesta ja siitä seuraavan erikoissairaanhoidon sopeuttamisesta todelliseen tarpeeseen. Suomessa on rakennettu erikoissairaanhoidon ylikapasiteettia miljardeilla euroilla. Miksi näin on päässyt käymään? Sairaanhoitopiireiltä on puuttunut täysin ”isäntä”. Nyt se ”isäntä” lopultakin saadaan, kun erikoissairaanhoito tulee osaksi sote-aluetta.

Valtava taistelu maakunta-alueilla tulee rahasta. Yhteinen budjetti sisältää jatkossa lähipalvelut ja erikoissairaanhoidon. Tammikuun aluevaaleilla on suuri merkitys. Jännitysnäytelmä vaaleista joka tapauksessa tulee. Kuinka paljon uuteen maakuntavaltuustoon tulee jäseniä maaseutukunnista, seutukaupungeista ja maakuntakeskuksesta. Väkilukuun perustuva ennuste on tyly pienille kunnille.

Äänestäjä ratkaisee, ketkä jatkossa päättävät sosiaali- ja terveyspalveluista maakunnissa.

Siirtymäkautta tulee olemaan useita vuosia, tänä aikana palvelut jatkunevat nykymuotisena tutuissa pisteissä. Tulee varmaan tunne, ettei tässä tapahtunutkaan mitään merkittävää muutosta. Kunnes alkaa taistelu euroista. Suuremmat kaupungit tulevat todennäköisesti pärjäämään parhaiten.

Palataan ensi kevättalven sote-johtajien rekrytointisumaan. Maakuntiin rakennetaan mittavat sote-esikunnat. Maakunnallinen pelastustoimi liitetään myös samaan organisaatioon.

Toivotaan, että löytyy riittävästi pystyviä johtohenkilöitä, joilla on kyky ja halu organisoida valtavia kokonaisuuksia. Sote-alueet tulevat olemaan henkilöstöltään Suomen suurimpia yksiköitä. Erityisesti rahojen riittävyys tulee johtajien ykkösmurheeksi. Kustannukset nousevat nykytasosta. Ihmisillä on myös odotukset paremmista palveluista.

Onneksi hyvin toimivaa työterveyshuoltoa ei runnottu mukaan tähän sote-uudistukseen. Työssä käyvät saavat palvelunsa mutkattomasti edelleenkin.

Yksityisen sektorin asemaa tämä uudistus pyrkii horjuttamaan, sen on ministeri Kiuru sanonut suoraan. Päättäjien on syytä muistaa, että moni erityisosaaminen pyörii yrittäjien ja kolmannen sektorin avulla. Esimerkkinä nostan esiin tärkeän kuntoutustyön.

Jos ei löydy huippuhyviä johtajia, toivottavasti löytyy hyviä!

Jukka Tuori

maakuntaneuvos, Huittinen