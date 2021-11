Kaikki ihmisten nettihaut, nettihistoria, kuvat, viestien metatiedot, yhteystiedot, langattomat tunnisteet ja sijaintitiedot ovat raaka-ainetta, josta pystytään jalostamaan erittäin arvokasta kauppatavaraa.

Alkuperäinen koulukirjoista tuttu kolonialismi kesti 1500-luvulta 1900-luvulle asti. Yhtenä osana kolonialismia siirtomaista vietiin luonnonvaroja ja muita resursseja rikkaampiin maihin. Resursseja vietiin joko voimalla tai vaihtamalla arvokkaita luonnonvaroja lähes arvottomiin hyödykkeisiin.

Nykyajan kolonialismia on kansainvälisten yritysten digitaalinen tiedonkeräys tietoverkoista ja päätelaitteista. Digitaalisen kolonialismin siirtomaasta viedään mahdollisimman paljon raaka-ainetta (dataa), josta jalostetaan arvokasta myyntituotetta (mikrokohdennettua vaikuttamista).

Datan vastineeksi annetaan maksutonta viihdettä, sosiaalisia kontakteja tai muuta vähäarvoista hyödykettä.

Kommentit "minun tiedot ei kiinnosta ketään" tai "minulla ei ole mitään salattavaa" eivät ole oleellisia. Oleellista on, että meiltä vietävä data on arvokasta ja me annamme sen hyödynnettäväksi ilmaiseksi. Datasta ei makseta sen omistajalle tai alkuperämaalle mitään.

Kaikki ihmisten nettihaut, nettihistoria, kuvat, viestien metatiedot, yhteystiedot, langattomat tunnisteet ja sijaintitiedot ovat raaka-ainetta, josta pystytään jalostamaan erittäin arvokasta kauppatavaraa. Tästä johtuen tämän hetken arvokkaimmat yhtiöt ovat erikoistuneet digitaaliseen tiedonkeräykseen ja jalostamiseen.

Sillä ei ole merkitystä onko sinulla mitään salattavaa! Tilanne on joka tapauksessa sama kuin jos vaihtaisit kilogramman kultaa pussilliseen lasihelmiä.

Mitä asialle sitten voisi tehdä? Kaikille sovelluksille ja palveluille löytyy korvaavat tuotteet, joiden liiketoimintamalli ei perustu digitaaliseen riistoon. Mainittakoon tästä esimerkkeinä vaikkapa Signal (viestisovellus), Startpage.com (hakusovellus) ja Firefox (nettiselain).

Niko Åkerlund

Tampere