Mitä ovat Pähee, Jeesi, Nuppo, Konsti, Lyhty, Valo, Välke, Huoltsu, Breikki, Päiväperho, Ensio, Selkis, Viisikko, Tastu? Arvasitko vai tiesitkö, vai ei mitään hajua?

Kaikki ovat Tampereen päihde-, huume-, mielenterveys- sekä asumispalveluiden toimintayksiköitä. Joko Tampereen kaupungin omaa palvelua tai sopimuspohjaisia ostopalveluita kaupungin sosiaali- ja terveystoimen hankkimina.

Matala on kynnys, jos ovi kynnyksen edessä sattuu olemaan auki. Ovet ovat auki varsin kirjavasti eri aikoina. Jokainen yksikkö toimii oman osaamisensa ja palvelutarjontansa mukaisesti, keskittyen eri ryhmiin kuten nuoriin, aikuisiin, perheisiin, ikäihmisiin, mielenterveysongelmiin, huumehoitoihin, riippuvuuksien seurannaisilmiöihin ja niin edelleen.

Nimet kuulostavat katu-uskottavuutta tavoittelevilta, eivätkä viittaa suoraan palveluiden sisältöön tai toiminnan tarkoitukseen. Nimiviidakko ei ohjaa avun tarvitsijaa.

Miten palvelun tarvitsija löytää tarvitsemansa avun? Kokonaisuus on tunnistettu pirstaleiseksi. Mielenterveys- ja päihdetyö ovat toisiaan lähellä, koska ei ole harvinaista, että avun tarvitsijalla on sekä mielenterveyden ongelmia että päihderiippuvuus. Avun antamisen ja hoidon kanavat pitäisi koota yhden palveluohjauksen piiriin, yhden verkkosivun ja puhelinnumeron taakse, johon saa yhteyden 24/7 ilman pitkää roikkumista luuri korvalla taustamusiikkia kuunnellen.

Vuoden 2023 alusta lukien kaikki tämä on hyvinvointialueen vastuulla. Avun löytämisen tarve koko maakunnan alueelta ei helpota lainkaan pirstaleisuuden ehjäksi rakentamista. Joka tapauksessa on suorastaan välttämätöntä koota ohjaus yhteen paikkaan, josta apu on helposti löydettävissä.

Kari-Matti Hiltunen

lääkintöneuvos, aluevaaliehdokas (kok.), Tampere