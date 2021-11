Taysin toimintaedellytykset on turvattava – yliopistosairaaloiden asema on määriteltävä ja rahoitus turvattava hyvinvointialueilla

Kansallisesta lainsäädännöstä puuttuu määritelmä yliopistosairaalasta, vain Helsingin yliopistollisen sairaalan asema on määritelty, kirjoittavat PSHP:n hallituksen puheenjohtajisto.

Suomalainen erikoissairaanhoito on huippuluokkaa. Me pirkanmaalaiset olemme ylpeitä omasta yliopistollisesta sairaalastamme. Pidämme itsestään selvänä, että saamme Taysista viimeisimpään tutkimustietoon perustuvaa hoitoa huippuammattilaisilta. Tämä tilanne ei saa vaarantua erikoissairaanhoidon siirtyessä tulevalle hyvinvointialueelle.

On tärkeää, että hyvinvointialueen päättäjät, eli tuleva valtuusto, ymmärtää, että potilaiden hoitamisen ohella yliopistosairaalan tehtäviin kuuluu tutkimus ja opetus. Sairaalassa pitää olla mahdollisuus opiskella erilaisten potilaiden hoitoa. Tämä vaatii asiantuntevaa henkilökuntaa, jolla on aikaa ja osaamista opetuksen antamiseen.

Opetuksen järjestäminen on huomioitava myös tilaratkaisuissa.

Henkilökunnalla pitää olla mahdollisuus myös tutkimuksen tekemiseen. Sairaalan ja yliopiston yhteiset virat mahdollistavat hyvän vuorovaikutuksen yliopiston ja sairaalan välillä. Hyvät tutkimuspalvelut, kuten tutkimushoitajat, tilastotieteilijät ja data-analyytikot, madaltavat kynnystä tutkimuksen tekemiseen.

Kansallisesta lainsäädännöstä puuttuu määritelmä yliopistosairaalasta. Vain Helsingin yliopistollisen sairaalan asema on määritelty. Jos tutkimustyötä ei määritellä yhdeksi päätehtävistä, yliopistosairaalat tulevat jäämään pois monista tutkimusrahoituksista.

Yliopistosairaaloiden asema on määriteltävä pikaisesti ja niiden rahoitus on turvattava hyvinvointialueilla. Tasokas opetus ja tutkimus takaavat sen, että jatkossakin saamme huippuluokan hoitoa. Tämän päivän tutkimus on huomispäivän hoitoa.

Leena Kostiainen

PSHP:n hallituksen puheenjohtaja, aluevaaliehdokas (kok.)

Pekka Järvinen

PSHP:n hallituksen varapuheenjohtaja, aluevaaliehdokas (sd.)