Juuri nyt tärkeintä on toisen polven nuorten integroiminen yhteiskuntaan, kirjoittaa kansanedustaja Arto Satonen.

Maahanmuuttokeskustelua hallitsevat ne, jotka haluavat joko rajat auki tai rajat kiinni. Tunteellinen suhtautuminen ei kuitenkaan johda mihinkään. Asiat on ratkaistava pragmaattisesti tosiasiat tunnustaen. Voidaan oppia muiden pohjoismaiden onnistumisista ja myös varoa tekemästä samoja virheitä.

Humanitäärisessä maahanmuutossa turvapaikkajärjestelmän toimivuus on keskeistä. Nopeasti ja tehokkaasti on kyettävä selvittämään kenellä on perusteet turvapaikkaan ja ketkä on palautettava takaisin.

EU-maat eivät saa alistua turvapaikanhakijoiden käyttämiseen keppihevosena, kuten Valko-Venäjä yrittää tehdä. Se on raukkamaista ja ihmisoikeuksia loukkaavaa. Kaikkien maiden ensisijainen tehtävä on huolehtia omasta turvallisuudestaan. Hybridihyökkäyksen kohdatessa myös Suomen on kyettävä keskeyttämään turvapaikanhaku.

Kotoutumisessa onnistuminen on tärkeää Suomeen pysyvästi jääville. On paljon hyviä esimerkkejä, mutta samalla on rehellisesti myönnettävä, että kokonaisuutena ei ole onnistuttu. Humanitäärisen maahanmuuton kautta tulleiden vähäinen työllistyminen ja kieliongelmat kertovat, että jatkossa on onnistuttava paremmin.

Juuri nyt tärkeintä on toisen polven nuorten integroiminen yhteiskuntaan. On jo huolestuttavia merkkejä jengiytymisestä, mikä Ruotsissa on johtanut katastrofiin. Tämän ja viime vuoden aikana Ruotsissa on kuollut jengiampumisissa 87 ihmistä, mikä tekee Ruotsista nyt yhden vaarallisimmista maista Euroopassa. Suomessa tämä on pysäytettävä ennen kuin on liian myöhäistä.

Kokoomus on tehnyt listan ehdotuksia kotoutumiseen, jotka perustuvat Tanskan ja Norjan lainsäädäntöön. Esityksissä korostuu kielitaidon merkitys ja suomalaisen yhteiskunnan tuntemus. Suomen kielen oppiminen on tärkeää sekä työllistymisen, että integroitumisen näkökulmasta.

On viisasta taloudellisesti kannustaa tukia säätämällä kielen opiskeluun ja työllistymiseen. Ruotsin sdp:n uusi puheenjohtaja Magdalena Andersson esitti linjapuheessaan hyvin kokoomuslaisia teesejä sosiaaliturvan vastikkeellisuudesta ja sanoi Ruotsin jatkossa vaativan maahantulijoilta enemmän.

Kokonaan eri asia on työperäinen maahanmuutto, jolloin maahantulon syy on työpaikka Suomessa. Näitä tulijoita me tarvitsemme monille aloille. Hallitus nopeuttaa nyt erityisosaajien ja start-up yrittäjien maahanpääsyä D-viisumilla. Hyvä esitys, mutta vasta alkusoittoa.

Ulkomaisen työvoiman saaminen joustavasti kaikille työvoimapula-aloille on edellytys talouskasvulle. Perussuomalaisten ehdotus siitä, että Suomeen saavat tulla töihin vain yli 3 000 euroa kuukaudessa ansaitsevat, ajaisi Suomen Britannian Brexitin kaltaiseen työvoimapulaan.

Suomessa noudatetaan tes-järjestelmää, jolloin ulkomaisen työntekijän on saatava työstä sama palkka kuin suomalaisten. Tätä pitää myös valvoa. Kokoomus on esittänyt ”Hyvä työnantaja -sertifikaattia” , jolloin ne työnantajat, joilla työehdot ovat kunnossa, saisivat ulkomaista työvoimaa jonon ohi. Tämä olisi työntekijän, työnantajan ja yhteiskunnan edun mukaista.

Humanitäärinen ja työperäinen maahanmuutto ovat kaksi täysin eri asiaa. Ensimmäiset tulevat hakemaan turvaa, jälkimmäiset valitsevat tarjolla olevista vaihtoehdoista Suomen. Työperäisten maahanmuuttajien silmissä maan pitää olla turvallinen ja vastaanottavainen ulkomaalaisille, minkä edellytys on kotoutumisessa onnistuminen.

Arto Satonen

Kirjoittaja on pirkanmaalainen kansanedustaja (kok.).