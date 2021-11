Mielipidekirjoituksessaan Juha Lehtinen (AL 9.11.) ihmetteli, miksi Nysse kiusaa Pitkäniemen hoitajia eikä suunnittele aikatauluja työvuorojen mukaan. Nysse ei kiusaa ketään, mutta joutuu ottamaan suunnittelussaan huomioon monenlaisia kulkutarpeita.

Linjareitin varrella on muitakin työpaikkoja kuin Pitkäniemi. Pitkäniemeen liikennöi linja 15 B, joka yhdessä linjan 15 A kanssa muodostaa joukkoliikennepalvelun Nokiantielle Villilän alueelle. Linjan 15 A päätepiste on Myllypuron työpaikka-alueella. Linjan aikataulut on laadittu palvelemaan näitä kaikkia alueita mahdollisimman hyvin.

Tänä syksynä on myös lisätty linjan 79 liikennöintiä, mikä on osaltaan parantanut Pirkkalan ja Nokian yhteyksiä Pitkäniemeen. Aiemmin reitillä liikennöinyt linja 65 kulki ruuhka-aikana tunnin välein, mutta nyt linjalla 79 liikennöidään puolen tunnin välein.

Aikataulujen julkaisun jälkeen niihin tehtiin vielä muutoksia juurikin Pitkäniemen työntekijöiden palautteen pohjalta. Otamme myös edelleen vastaan asiakkaiden palautteita, ja ne otetaan suunnittelussa huomioon. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että jokainen toive voidaan toteuttaa. Joukkoliikennettä suunnitellaan joukoille, ja lopputulos on aina kompromissi.

Hanne Tamminen

Nyssen viestintäsuunnittelija