Sotesta on riidelty yli kymmenen vuotta – on varmistettava, ettei riitely siirry hyvinvointialueella

Uudistus on tehtävä asukkaan, ei organisaation, ehdoilla, kirjoittaa aluevaaliehdokas Anneli Taina.

Uutta hyvinvointialuetta valmistellaan parhaillaan Pirkanmaalla ja aluevaalit pidetään tammikuussa ensi vuonna.

Toteutettavasta uudistuksesta ovat poliitikot riidelleet jo yli kymmenen vuotta. Nyt on varmistettava, ettei se sama riitely ja päättämättömyys siirry alueelle. Päättäjien on pystyttävä huolehtimaan koko Pirkanmaan alueen kaikkien asukkaiden riittävistä ja laadukkaista palveluista.

Pirkanmaan alueesta tulee väkiluvultaan Suomen suurin hyvinvointialue. Meidän on täällä asetettava tavoitteeksi, että se on myös maan paras. Tämä tarkoittaa sitä, että asukkaat saavat laadukkaat ja riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut eri elämäntilanteissa ja että pelastuspalvelut toimivat hyvin.

Tärkeintä on valmistella muutos niin, että Pirkanmaan yhteiset voimavarat käytetään asukkaiden kannalta järkevästi. Uudistus on tehtävä asukaslähtöisesti, ei organisaation ehdoilla. Meidän on huolehdittava siitä, että palvelut turvataan ja että ne paranevat entisestään. Mahdollisuudet onnistumiseen ovat Pirkanmaalla hyvät.

Uudistus koskee meitä kaikkia, niin lapsiperheitä kuin ikäihmisiäkin. Esimerkiksi terveyskeskukset, neuvolat, kouluterveydenhuolto, lastensuojelu, erikoissairaanhoito ja vanhushuolto siirtyvät alueelle ja sille valittavan aluevaltuuston vastuulle. Rahoitus tulee valtionverotuksen kautta.

Pirkanmaalla on mahdollisuus luoda uutta ja entistä parempaa vaikka lait ja tiukka talous antavatkin uudistukselle raamit.

Toivottavasti ei vain lyödä yhteen entisiä systeemejä vaan luodaan todella uudet tavat järjestää palvelut ja johtaa haastavaa palvelukokonaisuutta. Uudistuksessa on otettava digitalisaatio avuksi, koska palvelujen tarve kasvaa ja samalla työvoimapula vaikeutuu entisestään sotealoilla.

Hyvinvointialuelain mukaan alueen asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa alueen toimintaan. Tammikuussa valittavien aluevaltuustojen vastuulla on huolehtia asukkaiden monipuolisista ja vaikuttavista osallistumismahdollisuuksista ja menetelmistä. Uusilla alueilla on oltava tieto asukkaiden tilasta ja tarpeista.

Ennen päätöksentekoa on selvitettävä palvelujen käyttäjien mielipiteitä. Uudessa systeemissä on myös tuettava asukkaiden sekä järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteista asioiden suunnittelua ja valmistelua.

Se, mitä säädökset käytännössä merkitsevät, on vasta suunnittelun asteella. Uudistus haastaa asukkaat ja järjestöt olemaan aktiivisia jo uudistuksen valmistelussa, koska nyt rakennetaan kokonaan uusi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämismalli.

Anneli Taina

aluevaaliehdokas (kok.), Tampere