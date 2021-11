Koululainen: On väärin, että koulu kieltää liikunnan välitunneilla

Eräänä päivänä menin ruokavälkällä kentälle pelaamaan koripalloa. Pelailin koripalloa hetken, kunnes opettajat alkoivat kutsumaan minua kentältä pois. En suostunut lähtemään, koska itse ajattelin, että olisi reilua saada pelata ja urheilla aina jokaisella välitunnilla. Se on ihmiselle paljon järkevämpää kuin paikallaan istuminen tai seisominen.

Lopulta minut tultiin hakemaan pois kentältä ja hyvästä innosta liikuntaan sain palkinnoksi vielä järjestyssääntörikkomusmerkinnän Wilmaan.

Syynä koripallon kieltämiselle on kerrottu olevan koripallon vaarallisuus. Muilla välitunneilla kovaa muovikiekkoa on saanut kuitenkin heittää kentällä mihin tahansa suuntaan. Toisena syynä on kerrottu, että opettajat eivät pysty valvomaan pelaamista.

Heillä on kuitenkin välituntisin aikaa huutaa sisällä lusmuilijoille, jotka eivät suostu menemään ulos. Olisi koululta oikein pitää kaikkia välitunteja liikuntavälitunteina, jotta ihmiset liikkuisivat enemmän.

Koulu pitää itseään liikkuvana kouluna, mutta liikuntaa kielletään silti. Mielestäni on koululta väärin kieltää liikuntaa, koska se on minun ja todella monen muun mielestä paras tapa virkistyä koulupäivän aikana. Toisaalta onneksi päivän välitunneista kaksi on kuitenkin liikuntavälitunteja.

Eemil Koskinen

Sääksjärven yläkoulu 9.lk, Lempäälä