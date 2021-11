Nuoret ovat sieniä, jotka imevät vaikutteita ympäristöstä, ja se ympäristö ei ole vain ja ainoastaan toiset nuoret tai videopelit, myös aikuiset kuuluvat siihen.

Nuoret, nuo kamalat kriminaalit. He, jotka estävät sujuvan työmatkasi osoittamalla mieltään. He, joista taas luet iltapäivälehdestä tai kotikuntasi puskaradiosta. He, jotka kokoontuvat kauppakeskuksen eteiseen ja joiden ohittamista kammoksut perään huutelun pelossa.

Haluaisit, että he käyttäytyisivät oikein, pitäisihän tuon ikäisen jo osata peruskäytöstavat! Vertaat heidän käyttäytymistään omaan nuoruuteesi – ei silloin vaan tapahtunut tällaisia hirveyksiä kuin nykyään. Ehkä syytät somea tai videopelejä. Ehkä taas nykypäivän liian joustavaa kasvatusta. Jostainhan tuon käytöksen on kummuttava. Joka tapauksessa yksi asia on varma: nuorissa on oltava vikaa.

Nuori lukee taas, kuinka ikätoverit ovat tehneet hirveyksiä. Taas hän lukee kommentteja, joissa toisten nuorten päätä laitetaan pölkylle. Nuori selaa uutissivustoa alemmas, ja lukee kuinka jäätiköt sulavat nopeammin kuin koskaan. Seuraava uutinen maalaa uhkakuvia ikäkriisistä ja seuraava pandemian uudesta aallosta.

Hän pelkää etäopetusta, taaskaan ei näkisi kavereita. Hän pelkää tulevaisuutta, hän on se, joka joutuu olemaan vastuussa kaikista tulevista kriiseistä. Hän koittaa pyytää apua ahdistukseensa vain kuullakseen, että apua tarvitsevia on liikaa. Luokkakaveri sai apua, mutta hän ei päässyt enää ylös sängystä. Tämä nuori pääsi.

Syytämme usein nuoria heidän toiminnastaan. Nuori ei aivan ole lapsi, muttei aivan aikuinenkaan. Nuori saattaa ison egonsa ja kehittyneen ulkomuotonsa saattelemana muistuttaa enemmän jälkimmäistä. Lähes jokainen on varmasti kuitenkin kuullut edes ohimennen siitä, kuinka aivot kehittyvät pitkälle aikuisuuteen.

Viimeisenä aivoissa kehittyy se osa, joka vastaa muun muassa oman toiminnan säätelystä ja arvioinnista. Tämä osa on valmis vasta noin 25-vuotiaana. Miksi 15-vuotiaalta nuorelta siis odotetaan oman toiminnan ja tunteiden hallintaa? Miksi sosiaalinen media syyllistää niin vahvasti nuoria, jotka sortuvat impulsiiviseen ja vahingolliseen toimintaan?

Tämän päivän nuoret ovat kasvaneen uhkakuvien maailmassa. Tulevaisuudessa ei näy toivoa, ja vastuu on asetettu hennoille nuoren harteille. He ovat tulevaisuus ja ratkaisu, mutta pilalla. Toki vanhemmat sukupolvet ovat kautta aikojen sortuneet haukkumaan nuorisoa rappiolliseksi, mutta nykypäivänä tämä kritisointi pääsee hyvin lähelle nuorta itseään – kiitos internetin ja sosiaalisen median.

Pitäisikö meidän aikuisten ottaa ohjat takaisin ja huomata nuoret sekä heidän ahdistuksensa, auttaa heitä tuon valtavan kuorman kantamisessa? Antaa heidän olla ihanan kamalia nuoria. Näyttää esimerkkiä tunteiden oikeanlaisessa käsittelyssä ja välttää aggressiivisuutta puheessa.

Nuoret ovat sieniä, jotka imevät vaikutteita ympäristöstä, ja se ympäristö ei ole vain ja ainoastaan toiset nuoret tai ne videopelit: myös me aikuiset kuulumme siihen. Hyvässä ja pahassa.

Tuija Sinkko

Tampere