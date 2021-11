Tampereen yliopiston talousvastaavat tekevät yhteiskunnallisen laskuvirheen, mikäli supistavat Linna-kirjaston toimintaa ja tiloja merkittävästi:

Juuri nyt on uutisoitu, miten mielenterveysongelmien määrä on noussut suuresti korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa etenkin korona-rajoitusten seurauksena. Tämä on osittain juuri seurausta opiskelijoiden fyysisestä keskinäisestä eristämisestä, mikä on ilmennyt opiskelijoilla masennus- ja ahdistumisoireina sekä tulevaisuuden pelkona.

Edellä mainittuja oireita ja pelkoja juuri yhteisöllisyys ja yhteiset fyysiset tilat ehkäisevät ja antavat opiskeluille virtaa, voimia sekä motivaatiota. Tästä syystä Linna-kirjaston toiminnan lakkauttaminen tai merkittävä supistaminen on ehkä pieni suuri virhe monen opiskelijan hyvinvoinnin ja opintojen edistymisen kannalta.

Mikäli Linnasta kuitenkin jotakin vähällä käytöllä olevaa tilaa löytyy, niin tietysti monen lapsiperheellisen opiskelijan kannalta mieluisa helpotus tilapäiseen lastenhoitotarpeeseen saattaisi olla kohtuullisesti hinnoiteltu 1–4 tunnin lapsiparkin olemassaolo. Vastaavia on löytynyt esimerkiksi Helsingin yliopistosta jo 19 vuotta sitten. Kyseinen palvelu voisi olla organisoitu esimerkiksi alan opiskelijaharjoittelun avulla, jolloin kustannuksetkaan eivät olisi yliopistolle esteenä.

Entinen yliopisto-opiskelija, entisen Attilan kirjaston käyttäjä tai monikaan humanisti tuskin voi siis ymmärtää yliopiston kyseistä talouspolitiikkaa kirjaston lakkautussuunitelmien suhteen. Ihminen edellä tässäkin asiassa pitää päätöksiä tehdä.

Timo Lehtinen

Pirkkala