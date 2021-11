Nysse kiusaa Pitkäniemen hoitajia – aamubussi on perillä 7.05, kun työvuoro alkaa tasalta

Kun Pitkäniemen sairaalaan kulkevan Nysse-bussin 15B aikatauluja viime kesän kuluessa kurjistettiin, moni hoitaja oli ymmällään: tuntui kuin uudet aikataulut olisi kuin kiusalla suunniteltu mahdollisimman hankaliksi ja epätarkoituksenmukaisiksi sairaalaväen jo vuosia sitten vakiintuneiden ja Nyssen tiedossa kyllä olevien työvuoroaikojen kannalta. Seurauksena oli jatkuvia myöhästymisiä ja kohtuuttoman pitkiä odotusaikoja.

Pahimpia järjettömyyksiä reklamoinnin myötä korjattiin, mutta muuten palaute tuntuu kaikuvan kuuroille korville. Esimerkiksi iltabussien lähtöajat on sinnikkäästi pidetty outoina. Työvuorot nimittäin loppuvat klo 20.00 ja 20.30, mutta jostain syystä bussit lähtevät Pitkäniemen päätepysäkiltä viittä minuuttia aikaisemmin eli 19.55 ja 20.25.

Bussit siis lähtevät ”nenän edestä” tyhjinä, ja koronan myötä lisääntyneen psyykkisen oireilun rasittamat hoitajat joutuvat työvuoronsa jälkeen odottamaan seuraavaa bussia puolisen tuntia syystalven pimeydessä ja sateessa. Monilla on vielä edessä odottelu jatkobusseihin, joten työmatkailuun käytettävä aika on lisääntynyt räikeästi. Yöuni saattaa jäädä lyhyeksi, jos tiedossa on klo 7 alkava aamuvuoro.

Aamubussi puolestaan on aikataulun mukaan arkisin perillä Pitkäniemessä klo 7.05, mutta aamuvuoro siis alkaa jo viittä minuuttia aikaisemmin. Viikonloppuisin tämä aamubussi on tosin onnistuttu aikatauluttamaan kohtuullisen sopivaksi, mutta jostain syystä tämä on arkiaamujen osalta ylipääsemätöntä. Edellinen bussi lähtee Tampereen keskustasta jo tunti ennen työvuoron alkua.

Keskustelin hiljattain linjan erään bussinkuljettajan kanssa ja hänen mukaansa aikataulujen älyttömyydet ovat kyllä yleisesti kuskien tiedossa, mutta heidänkään ääntään ei Nysse kuulemma kuuntele. Mitään selvää syytä hän ei osannut sanoa, miksi aikatauluja ei voitaisi rukata paremmin sairaalan työvuoroihin sopiviksi, eli palauttaa ne vanhalle tolalleen. Kyse kun ei kuitenkaan olisi kovin suurista minuuttimääräisistä muutoksista, mutta työmatkalaisille niillä olisi ajankäytön kannalta suuri merkitys.

Nyssekuskin ehdotuksena oli, että palautetta olisi edelleen sinnikkäästi annettava. Palautetta on kyllä annettu, mutta turhauttavalta sekin tuntuu. Nysseltä nimittäin tulee vain rutiininomainen nimetön ilmoitus, että palaute on välitetty ”linjastosuunnitteluun”, jonka jälkeen asiasta ei kuulu mitään vaikka netin palautelomakkeeseen olisi ruksattu yhteydenottopyyntö.

Tämä mykkyys kielinee Tampereen seudun kaupunkiliikenteen asenteesta hoitajia kohtaan ja sote-alan arvostuksesta yleisemminkin: yhteisen julkisen liikenteen palvelutason romahduttaminen Pitkäniemen työmatkalaisilta katsotaan niin mitättömäksi asiaksi, että asiaa koskevaan palautteeseen ei viitsitä edes vastata.

Juha Lehtinen

mielenterveyshoitaja, Tampere