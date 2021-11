Ely-keskus vastaa Näsisaari-asiaan: Ely-keskuksen tehtävänä on tuoda esiin hankkeiden mahdollisia ympäristövaikutuksia – KHO päättää Näsijärven saaritäytöstä

Ely-keskuksen tehtävänä on tuoda esiin mahdollisia ympäristövaikutuksia hankkeiden valmistelussa sekä arvioida selvitysten riittävyyttä, vastaa ely-keskus.

Mediassa on esitetty kritiikkiä Pirkanmaan ely-keskusta kohtaan (AL 3.11.). Tampereella on suunniteltu tekosaaren rakentamista Näsijärveen ja tämä lupaprosessi on kesken.

Korkein hallinto-oikeus (KHO) käsittelee tällä hetkellä Tampereen ympäristönsuojeluyhdistys ry:n asiasta tekemää valitusta.

KHO pyysi ely-keskukselta Ympäristönsuojeluyhdistys ry:n valitukseen liittyen lausuntoa. Annoimme lausunnon, mutta toimme esiin, ettei ely-keskuksella ole asiantuntemusta ottaa tyhjentävästi kantaa Näsijärven pohjan kantavuuteen. Ely-keskus kuitenkin tarkasteli Tampereen ympäristönsuojeluyhdistys ry:n valituksessaan esiin tuomaa pohjatutkimusdataa ja teki siitä huomioita.

Ely-keskuksen käyttämä aineisto oli vaillinaista ja toimme tämän selvästi esiin täydentävässä lausunnossa KHO:lle ja annoimme asian tiedoksi myös Tampereen kaupungille.

Ely-keskuksen tehtävänä on tuoda esiin mahdollisia ympäristövaikutuksia hankkeiden valmistelussa sekä arvioida selvitysten riittävyyttä. Näin on toimittu myös Näsisaaren hankkeen eri vaiheissa. Näsisaaren tapauksessa on lausuttu muun muassa hankkeen vaikutuksista pohja- ja pintavesiin.

Tällä hetkellä Näsisaaren lupaprosessi on kesken ja KHO tekee siitä aikanaan päätöksensä.

Mari Rajala

ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueen johtaja

Tuija Sievi-Korte

ympäristönsuojeluyksikön päällikkö

Pirkanmaan ely-keskus