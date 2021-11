Vanhuksella on oltava oikeus suomenkieliseen hoivaan – puutteellinen kielitaito on turvallisuusriski

Hoitajan on osattava lukea, kirjoittaa, ymmärtää ja puhua suomea, kirjoittaa valtuutettu Anni Molari.

Hoitoalan työvoimapula on huutava. Tällä hetkellä päteviä hakijoita vakinaisiin sairaanhoitajan ja lähihoitajan toimiin ei ole riittävästi, minkä vuoksi vakansseja jää täyttämättä.

Tilannetta pahentaa tuleva henkilöstömitoitus: pelkästään sen täyttämiseksi tarvitaan Tampereelle lähivuosina yli 500 uutta hoitajaa. Tässä luvussa ei edes ole huomioitu eläköitymisestä johtuvaa odotettavissa olevaa työvoiman vajausta.

Ratkaisuksi on esitetty työvoiman rekrytoimista ulkomailta. Tampereellakin kaupunginhallitus päätti viime elokuussa pilotista, jossa koulutetaan filippiiniläisiä hoitajia vanhustyöhön hoiva-avustajiksi.

Kielitaitovaatimukseksi heille on asetettu A2, joka on hoitotyössä riittämätön. Edelleen käsitys siitä, ettei hoivatyössä tarvita kielitaitoa, elää ja voi hyvin. Vastikään törmäsin väitteeseen, ettei ole väliä, pyyhkiikö vanhuksen takapuolen suomeksi vai jollain muulla kielellä.

Tällainen väite osoittaa paitsi tietämättömyyttä hoitotyötä kohtaan, myös halveksuntaa ikäihmisiä ja heidän hoitajiaan kohtaan.

Lisäksi olen kuullut puhuttavan, ettei sanattomaan läsnäoloon, kuten kädestä kiinni pitämiseen, tarvita yhteistä kieltä. Näin varmasti onkin. Hoitotyö on kuitenkin paljon muutakin kuin yksinkertaisia hoitotoimia tai kädestä kiinni pitämistä.

Hoitajat ovat oman alansa koulutettuja ammattilaisia.

Työtehtäviin kuuluu hoitotoimien lisäksi myös kirjaamista ja raportointia. Hoitajan on osattava lukea, kirjoittaa, ymmärtää ja puhua suomea.

Hoitajan on osattava tehdä olennaisia huomioita, ja ne on pystyttävä viemään tiimin tietoon. Jonkinlaiset perusasiat eri sairauksista ja lääkityksistä pitäisi olla hallussa. Myös hoiva-avustajan täytyy ymmärtää sairaanhoitajan tai lääkärin antamat ohjeet. Hoitotyö on tiimityötä.

Puutteellinen kielitaito on potilasturvallisuusriski. Muistan omalta työuraltani tapauksen hoivakodista, jossa oli useita maahanmuuttajataustaisia hoitajia töissä. Tiukan henkilökuntatilanteen takia oli lähetettävä kaatuneen muistisairaan vanhuksen saattajaksi päivystykseen lähihoitaja, jolla oli puutteellinen suomen kielen taito. Päivystyskäynnistä meillä ei ollut lääkärin tekstiä käytettävissä, joten olimme hoitajan kirjausten varassa. Hatarista kirjauksista muun tiimin oli arvailtava, mitä löydöksiä kuvantamistutkimuksissa oli saatu ja millaisia ohjeita lääkäri oli antanut.

Jokainen voi miettiä itsensä tai läheisensä tilanteeseen, jossa on muiden ihmisten avun varassa. Muisti on kenties heikentynyt, muut kielet unohtuneet, paitsi oma äidinkieli. Omin sanoin pystyy vielä ilmaisemaan, mitä tarvitsee, mihin päin sattuu ja miten toivoo itseään hoidettavan.

Avuttomuuden tunnetta pahentaa, jos ei tule ymmärretyksi omalla äidinkielellään. Hoiva-alan kriisiä ei ratkaista tuomalla halpatyövoimaa ulkomailta. Vanhuksilla, jotka ovat ikänsä tehneet töitä ja rakentaneet hyvinvointimme, on oikeus saada hoivaa omalla äidinkielellään. Tämän turvaamme pitämällä kiinni nykyisistä hoitoalan osaajista ja lisäämällä alan houkuttelevuutta.

Suomalaisilla olisi kyllä kiinnostusta hoitotyöhön, jos vain alan palkat, työolot ja johtaminen olisivat kunnossa.

Anni Molari

sairaanhoitaja, kaupunginvaltuutettu (ps.), Tampere