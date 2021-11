Työrauhaa yliopistossa ei voida taata ilmapiirissä, jossa päätöksenteko piilotetaan kabinetteihin, keskustelu halutaan vaientaa tai viedä harhapoluille ja jossa eniten valtaa haluavat käyttäävoimat, joiden tosiasiallinen panos yliopistoon on vähäinen, kirjoittaa väitöskirjatutkija Ville Laakkonen.

Osa Tampereen yliopiston “perustajista” otti lähes keisarillisen isälliseen sävyyn kantaa yliopiston sisällä käytävään kamppailuun demokratiasta ja autonomiasta 29.10. julkaistussa mielipidekirjoituksessaan.

“Perustajat” on syytä säilyttää lainausmerkeissä kahdesta syystä. Ensinnäkin, koska Tampereella oli jo ennen yhdistysmisprosessia kaksi elinvoimaista korkeakoulua. Toisekseen, koska on vähintäänkin kiistanalaista, mikä näiden “perustajien” konkreettinen, mitattavissa oleva panos uuteen säätiöyliopistoomme on ollut.

Lue lisää: Tampereen yliopiston perustajat: Toivomme, että niin hallituksen nimitysprosessille kuin itse hallitustyöskentelyllekin suotaisiin työrauha

Näistä lähtökohdista onkin huolestuttavaa, joskin ei yllättävää, että mielipidekirjoituksen kaksitoista allekirjoittajaa näin suorasti pyrkivät tukahduttamaan yliopistoyhteisön itsensä aloittamaa ja käymää keskustelua. Tähän me olemme yliopistoyhteisössä tosin jo saaneet tottua.

Kirjoituksessa esitetty väite vääristä tiedoista on lähinnä tikka, joka on heitetty selkä tauluun päin: vaikka “perustajat” piiloutuisivat menettelytapojen ja prosessien taakse, tosiasia on, että heidän ehdokkaansa yliopiston hallitukseen edustavat silti vain Teknologiateollisuutta. Mielipidekirjoituksessa ei myöskään yksilöidä mitään muita vääriä tietoja, jotka nyt väitetysti ohjaavat keskustelua. Tämä on harhaanjohtavaa.

Yliopistoyhteisö saa päivästä toiseen seurata maalailuja matkasta kohti kansainvälistä huippua, mutta kukaan ei ole tullut selkeästi määritelleeksi, mikä tämä huippu on ja miten sinne päästään. Siten “kansainvälinen huippu” onkin tyhjä merkitsijä, joka tarkoittaa jokaiselle sitä mitä he haluavat sen tarkoittavan. Keskustelu pysyy älyllisesti kritiikittömällä tasolla ja “kansainvälisellä huipulla” voidaan käytännössä perustella mitä tahansa, esimerkiksi vallan voimakasta keskittämistä.

Jos mielipidekirjoituksen kahdellatoista allekirjoittajalla olisi Tampereen yliopiston intressit päällimmäisenä mielessä, heitä huolettaisi huomattavasti vähemmän hallituksen nimittämisen työrauha, ja paljon enemmän henkilökunnan ja opiskelijoiden työrauha. Tällaista työrauhaa ei voida taata ilmapiirissä, jossa päätöksenteko piilotetaan kabinetteihin, keskustelu halutaan systemaattisesti vaientaa tai viedä harhapoluille ja jossa eniten valtaa haluavat käyttää ne yhteiskunnalliset voimat, joiden tosiasiallinen panos yliopistoon on kaikista vähäisin.

Ville Laakkonen

MSc, YTM, väitöskirjatutkija, yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Tampereen yliopisto