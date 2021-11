Lisäkaistat ovat liikennepoliittinen krapularyyppy – tehokas ratkaisu ruuhkiin on tienkäytön hinnoittelu eli ruuhkamaksu

Autoilu ei tarvitse lisää tilaa tai tukea vaan markkinataloutta.

Yksityisautoilu on kaupunkipolitiikan klassikkoaiheita. Samalla se on kaupunkipoliittisen väittelyn osa-alue, jossa epäjohdonmukaisuus on kenties kaikista suurinta. Samat tahot, jotka toisaalla pelottelevat Venezuelan tiellä ja peräänkuuluttavat vastuullista taloudenpitoa, juhlivat autoilussa sosialismia kirkkain silmin. Autopuolueen sijaan voidaan puhua autososialistisesta puolueesta.

Tienkäyttö on koko Suomessa jo ilmaista, mutta myös pysäköinnin maksuttomuutta vaaditaan tasaisin väliajoin. Tehokkaat ratkaisut löytyvät molempien osalta täysin toisesta suunnasta – markkinataloudesta.

Jos jokin hyödyke on ilmainen tai alle markkinahintainen, maksu suoritetaan jonottamalla. Tämä pätee niin pelikonsoleihin kuin myös kaupunkitilaan. Autoilun osalta jonottaminen eli ruuhka on erityisen haitallista, sillä se aiheuttaa taloustieteen termein negatiivisia ulkoisvaikutuksia. Jokainen autoilija nimittäin hidastaa toisten autoilijoiden matkantekoa. Koska tienkäyttö on kuitenkin ilmaista, yhdenkään autoilijan ei tarvitse huomioida muille aiheuttamaansa ruuhkakustannusta.

Autososialistisen puolueen ratkaisu on tietenkin lisätä kaistoja maailman ääriin asti. Lisäkapasiteetin myötä yhä useampi matkustaja valitsee muiden kulkutapojen sijaan autoilun. Tätä tapahtuu, kunnes ruuhkassa vietetään jälleen sama aika kuin joka matkaan kuluisi muilla kulkuneuvoilla. Samalla on menetetty arvokasta kaupunkitilaa. Lisäkaistat ovatkin lähinnä liikennepoliittinen krapularyyppy.

Tehokas ratkaisu ruuhkiin on tienkäytön hinnoittelu eli pahamaineinen ruuhkamaksu. Maksullista tietä käyttävät vain ne, jotka ovat valmiita maksamaan aiheuttamansa kustannuksen.

Matka-ajat lyhenevät ja maksuista kerätty varallisuus voidaan käyttää johonkin upeaan – esimerkiksi kuntaveron alentamiseen. Kaikki hyötyvät, koska tieresurssi käytetään tehokkaasti.

Pysäköintiin pätevät täysin samat periaatteet. Jos pysäköinti kaupungissa hinnoiteltaisiin markkinaehtoisesti, paikkaa etsiessä ei tarvitsisi kiroilla. Maksuton pysäköinti taas päinvastoin lisäisi parkkipaikan etsimiseen käytettyä aikaa.

Markkinatalous on kaukana myös uusien pysäköintipaikkojen rakentamisesta. Pysäköintinormi määrää rakennettavien paikkojen vähimmäismäärän, jolloin paikkoja rakennetaan liikaa ja autottomat maksavat tyhjästä. Kaupunki kun tuskin tietää rakennuttajia paremmin parkkipaikkojen kysyntää. Normin puolustajat vieläpä usein unohtavat, että pysäköintipaikan kustannuksiin sisältyy olennaisesti paikan viemä tila.

Parkkinormin höllentäminen on välttämätön ensiaskel, mutta muuten pormestariohjelmaa ei voi pitää autoilun osalta markkinatalouden riemuvoittona. Onko Tampere Venezuelan tiellä?

Ville Virtanen

Tampere