Nyt taitaa olla menossa sellainen kilpailukausi, että tietokoneisiin täytyy keksiä jotain aivan uutta? Kaupan pitää käydä. Ei siinä mitään.

Siitä vain! On silti varsin ihmeellistä, että ihmisille vain ilmoitetaan jonkin uuden "palvelun" nyt olevan käytössä tarvitsi hän sellaista tai ei. Asia on niin, että kun monetkaan eivät noita uutuuksia käytä, on suorastaan röyhkeää tyrkyttää niitä ja vain ilmoittaa tapahtuneesta.

Sovittaneen, että annetaan käyttäjien ollaan alkuperäisellä tasollaan niin kauan, kuin he itse haluavat. Eikö?

Lauri Ruippo

Tampere