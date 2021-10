Suojeltu Breitensteinin huvila Santalahdessa on säilytettävä – rakennuksen ajautumista rappiotilaan on seurattu huolestuneena

Vaikka korjaaminen maksaa, se on kompensoitu omistajalle lisärakennusoikeudella muualle, kirjoittaa Pispalan Moreenin puheenjohtaja Katja Wallenius.

Tampereella Pispalan rantakylässä eli nykyisessä Santalahdessa kerrostalojen taakse on piiloutunut Breitensteinin huvila. Huvila on rakennettu 1800- ja 1900-lukujen taitteessa ja on toiminut muun muassa pahvitehtaan johtajan konttorina.

Huvilalle on annettu kaavamerkintä sr-19 kaupunkikuvan säilymisen kannalta tärkeä rakennus. Rakennusta ei saa purkaa.

”Rakennus vaatii peruskorjausta, mutta Pohjola Rakennuksen suunnitelmien mukaan uudessa Santalahdessa se voisi palvella esimerkiksi asukkaiden kylätalona”, todetaan Aamulehdessä 3.7.2017. Omistajalla on ollut selkeä kuva korjaustarpeista, muun muassa vesikaton huonosta kunnosta.

Pispalan alueen yhdistykset ovat huolissaan seuranneet huvilan ajautumista rappiotilaan ja kysellyt asian perään Tampereen kaupungin rakennusvalvonnalta.

Elokuiseen tiedusteluun rakennusvalvonta vastasi: ”Kiinteistö on tarkastettu 24.6.2020. Rakennusvalvonta on kehottanut kiinteistön haltijaa kunnostamaan julkisivut 30.9.2021 mennessä.” Rakennusvalvonnan on myös määrä tehdä tarkastus paikan päällä: ”Mikäli rakennuksen julkisivuja ei ole kunnostettu annettuun määräaikaan mennessä, tullaan asiaa viemään eteenpäin uhkasakon asettamiseksi hallintopakkomenettelyllä”, rakennusvalvonnasta selvitetään.

Hämmennystä herätti, kun reilu viikko myöhemmin asemakaavapäällikkö Elina Karppinen toteaa (AL 10.9.), että Breitensteinin huvilaa esitetään purettavaksi huonon kunnon takia.

Pirkanmaan maakuntamuseo toteaa, että rakennuksen kuntoa on tutkittu useaan kertaan vuodesta 2017 lähtien ja todettu kiireellisesti korjausta vaativat kohteet. Se pitää moitittavana, ettei rakennusten vaurioitumista ole ponnekkaammin pyritty pysäyttämään, kuten maankäyttö- ja rakennuslain pykälät 118 ja 166 edellyttävät.

Pirkanmaan maakuntamuseo toteaa lausuntonsa lopuksi:

”Voimassa olevassa asemakaavassa on osoitettu runsaasti rakennusoikeutta, millä on pyritty kompensoimaan suojeltujen rakennusten kunnostamisesta aiheutuvia kustannuksia. Pirkanmaan maakuntamuseon näkemys on, että liitteenä olevien kuntoselvitysten perusteella rakennuksia ei voida pitää korjauskelvottomina. Rakennukset olisivat kunnostettavissa laajoin toimenpitein, ja koska suojelun kustannukset on kompensoitu aiemmassa asemakaavassa, kunnostamisvaadetta ei voida pitää kohtuuttomana. Kulttuuriarvojen säilymiseksi suojellun rakennuksen kunnostamista voidaan edellyttää, vaikka kunnostaminen olisi kalliimpaa ja haastavampaa kuin vastaavan uudisrakennuksen rakentaminen.”

Breitensteinin huvilan suojelu on säilytettävä ja se on korjattava. Vaikka korjaaminen maksaakin, se on kompensoitu omistajalle lisärakennusoikeudella muualle.

Katja Wallenius

puheenjohtaja, Pispalan Moreeni ry