Nyt on aika järjestää Nato-äänestys

Presidentti Sauli Niinistö sanoi, että tavallisen ihmisen elämässä tärkeintä on rauha. Meillä on arvaamaton itänaapuri, joka on jo kerran aloittanut sodan Suomea vastaan. Mikä estää aloittamasta nyt?

Ajatellaanpa Valko-Venäjää, joka on pikku hiljaa hivutettu melkein osaksi Venäjää. Ajatellaanpa Krimin liittämistä osaksi Venäjää ja itäisen Ukrainan tuhoamista. Mitä tahansa voi tapahtua myös piskuiselle Suomelle.

Nyt on aika järjestää kansanäänestys Natoon liittymisestä. Jens Stoltenberg totesi Suomen käynnillään, että Nato ei tule turvaamaan Suomea sotilaallisesti, jos emme ole Naton jäsenmaa.

Uskon ja toivon, että suomalaiset ovat tarpeeksi järkeviä äänestämään ”kyllä” Natoon liittymisen puolesta.

Helena Hartikainen

Tampere