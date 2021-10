Riippuvuus kaikissa muodoissaan on vaikea sairaus, mutta se on tehokkaasti hoidettavissa, kirjoittaa perhepsykoterapeutti.

Peliongelmien vähentäminen ja niistä kärsivien auttaminen ovat hyviä tavoitteita rahapelipolitiikkaan. Riippuvuus- ja läheishoidon ammattilaisena uskon ulkoisten toimien olevan tarpeellisia hidasteita. Vaikuttavat toimet, jotka olisi pitänyt tehdä, ovat kuitenkin jääneet tekemättä. Hyvä vertailukohta on vuodelta 1986 peräisin oleva päihdehuoltolaki, jonka uudistamiseen ei kenelläkään ole ollut mitään kiirettä.

Riippuvuuden tarkastelu laajempana kokonaisuutena on tarpeen. On erikoinen ajatus, että peliriippuvuuden haltuunoton ja pelaamisen pitäminen "ilon puolella" onnistuisi rajatuilla pelisaleilla ja rajoituksilla, kun samaan aikaan esimerkiksi alkoholi on vastaavien toimenpiteiden osalta tabu.

Kukaan ei ole koskaan ehdottanut esimerkiksi oluiden siirtämistä kaupoista pois, vaan alkoholin myynnin vapauttamista ja eurooppalaista juomakulttuuria on alkoholin osalta pidetty esillä.

Pelaamista ollaan valmiita rajoittamaan toisin kuin alkoholin saatavuutta, vaikka yhteiskunnallisesti alkoholista aiheutuvat välittömät ja välilliset kulut ovat selkeästi suuremmat kuin muista riippuvuuksista aiheutuvat kulut, jopa 5,5 miljardia euroa. Kumpaakin on syytä tutkia ja selvittää ja puhua samanaikaisesti.

Riippuvuus kaikissa muodoissaan on vaikea sairaus, mutta se on tehokkaasti hoidettavissa. Hoidon kenttä on hajanainen, hoitopolut puuttuvat ja päätöksenteko keskittyy tulipalojen sammutteluun.

On syytä miettiä, puhutaanko ongelmista ja haitoista enää tilanteessa, jossa pelaaminen, juominen tai muu asia elämässä on lähtenyt hallinnasta. Ketä ovat he, jotka todellisesti kilauttelevat veroeuroja alkoholin myymisestä ja tuovat varoja tehdä hyvää. He eivät ole normaalisti viinilasillisen silloin tällöin juovia tai muutaman euron pelikoneeseen silloin tällöin heittäviä. Puhuttaessa ongelmaisista ja haittojen lisääntymisestä, on puhuttava jo riippuvuudesta.

Ensimmäisenä on jokaisen päättäjän syytä tehdä kattava tutustumiskierros riippuvuus- ja päihdehoidonkenttään ja eri toimijoihin.

Mitä täällä kentällä sitten tarvitaan? Täällä tarvitaan päätöksentekoa, joka uskaltaa haastaa vanhat asenteet ja mallit, aukaisee keskustelun ytimessä, rakentaa yhteistyötä, tuo konkretiaa. Sitä tunnetta, että Suomessa ymmärretään, mistä riippuvuudessa ja siitä toipumisessa on kyse.

Ymmärrän, että tässä haastetaan päättäjiä epämukavuusalueelle, mutta se ei ole mitään verrattuna siihen, missä lukemattomat perheet elävät Suomessa taistellessaan juomisen, huumeiden, lääkkeiden ja pelaamisen aiheuttaman tuskan kanssa.

Tulipalojen sammuttelu ei riitä rauhoittamaan ketään, eikä ymmärrystä riitä valtion kassan kuluttamiselle asioihin, joiden tavoite ei ole todellinen muutos ja hoito riippuvuutta sairastaville ja heidän läheisilleen.

Riitta Koivula

riippuvuus- ja läheishoidon asiantuntija, perhepsykoterapeutti, Oikeahetki päihdeklinikka, Kauhajoki