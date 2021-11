On tärkeä päästä helposti terveyspalveluiden äärelle, mutta hädässä on pelastustoimen ja ensihoidon päästävä myös kotiovelle nopeasti.

Tammikuussa, ensimmäisissä aluevaaleissa valitaan valtuutetut päättämään Pirkanmaan hyvinvointipalveluista. Haussa on lähipalvelujen ja kotiseutujen puolustajia Virroilta Punkalaitumelle ja Ikaalisista Kuhmoisiin.

Pirkanmaan kuntien sosiaali- ja terveystoimen, pelastustoimen ja sairaanhoitopiirin palvelut siirtyvät hyvinvointialueen vastuulle vuoden 2023 alusta. Rahassa laskettuna ei ole kyse mistään nappikaupasta, sillä hyvinvointipalveluidemme kustannukset ovat kahden miljardin euron suuruinen potti ja työntekijöitä on noin 19 000 henkeä.

Keskustan vaihtoehto näissä vaaleissa on arjen turva. Lähipalvelujen vahvistaminen ja elämisen edellytysten varmistaminen kaikkialla maassa, huomioiden myös monipaikkaisuuden.

Lähi- ja peruspalvelut pitää turvata tasa-arvoisesti Pirkanmaalla ja kautta Suomen. Tahdomme jokaiseen kuntaan vähintään yhden sosiaali- ja terveysaseman. Avainasemassa on oltava saavutettavuus. On tärkeä päästä helposti terveyspalveluiden äärelle, mutta hädässä on pelastustoimen ja ensihoidon päästävä myös kotiovelle nopeasti.

Tahdomme helpottaa asiointia terveyspalveluissa. Onko kyseessä sitten kausiflunssa tai sydänoperaatio, yhdellä yhteydenotolla tulee päästä oikea-aikaiseen hoitoon, perusterveydenhoidosta aina erikoissairaanhoidon huippuyksikköihimme Coxaan ja Sydänsairaalaan.

Lähipalvelujen puolustaminen on avainasemassa. Vaihtoehtona keskittäjät esittävät, että Pirkanmaan sosiaali- ja terveyskeskusverkkoamme tultaisiin karsimaan 25 yksikköön eli puoleen nykyisestä. Todellisuudessa siten ei voida turvata lähipalveluita keskusten ulkopuolella, eikä myöskään kaupunkialueiden sisällä.

Vain jaksava henkilöstö voi antaa parasta mahdollista hoitoa asiakkailleen. Viimeiset vuodet ovat olleet sosiaali- ja terveyshenkilöstölle erityisen raskaita. Keskustan mielestä henkilöstölle tulee tarjota enemmän mahdollisuuksia oman työarjen kehittämiseen, tiimityöhön sekä etenemis- ja koulutusmahdollisuuksiin.

Pelastustoimi on pieni, mutta merkittävä osa kokonaisuutta ja sen tasapuolinen huomioiminen voitaisiin turvata hyvinvointialueen hallinnon lautakuntamallilla. Sopimuspalokunnat ovat yksi osa pelastustoimea, eikä keskusta hyväksy yhdenkään paloaseman lakkauttamista.

Keskustan tavoite on antaa maakuntien ihmisille tulevaisuudessa lisää valtaa päättää omista asioistaan sen sijaan, että asiat sanellaan Helsingin kabineteista. Maakunnissa pitäisi pystyä kansanvaltaisesti päättämään myös esimerkiksi aluekehittämiseen, liikenteeseen, maankäyttöön ja ympäristönsuojeluun liittyvistä asioista. Tämä on myös yleisesti Euroopassa toimiva kolmiportainen hallintomalli.

Kiersin keskustan puheenjohtajan, valtiovarainministeri Annika Saarikon kanssa Pirkanmaalla jokunen viikko sitten. Ohjelmassa oli kymmenen tilaisuutta ympäri maakunnan sisältäen niin vierailuja yrityksissä, kunnissa kuin kansan keskellä. Sitä ennen vastaava kierros tehtiin europarlamentaarikko Mauri Pekkarisen kanssa.

Ihmisiä huolettaa, pääseekö hoitoon ja miten lähi- ja peruspalvelujen käy. Aluevaalien ehdokasasettelu käy juuri kuumimmillaan. Nyt on mahdollista lähteä eturivissä rakentamaan kaikkia tasapuolisesti palvelevaa hyvinvointialuetta. Kyse on jokaiselle meistä tärkeistä arjen asioista ja niiden puolesta kannattaa myös mennä äänestämään.

Seuraavan koko maan laajuisen jalkautumiskierroksen me keskustan kansanedustajat teemme marraskuun lopulla. Nähdään silloin.

Arto Pirttilahti

Kirjoittaja on pirkanmaalainen kansanedustaja (kesk.)